Aunque el historial no lo acompañe (apenas cinco triunfos en 21 enfrentamientos), Gorosito le ganó la única final que dirigió contra Boca: en 2019, con Tigre, en la definición de la Copa de la Superliga. El ‘Xeneize’ venía en alza con Gustavo Alfaro como técnico, reponiéndose de la dolorosa derrota en Madrid ante River Plate por la final de la Libertadores 2018, pero apareció el ‘Pipo’ para darle un duro golpe.

“Es casi un clásico porque él está emparentado a la historia de River Plate y San Lorenzo, dos rivales directos en la historia de Boca, pero después con el tiempo Gorosito se ha encargado de condimentar un poco cada uno de los duelos que tuvo con alguna declaración o la vez que se tapó la nariz en La Bombonera”, nos cuenta Emiliano Nunia.

Gorosito, en La Bombonera, recordándoles a los hinchas que dio la vuelta ante Boca Juniors

Ese gesto de taparse la nariz en la Bombonera, el estadio de Boca Juniors, se trata de una marca registrada de Ángel Labruna, ídolo e hincha del River Plate, quien solía hacerlo para provocar a los fanáticos del clásico rival, en alusión al mal olor de su cancha. Gorosito alguna vez lo hizo como entrenador también.

“Desde sus comienzos, cuando jugaba de volante central en River en inferiores, ya tenía una pica muy grande con Boca. Cuando llegó a primera división también fue así. Nunca declaró algo bueno de Boca, todo lo contrario. Pero se entiende por su pasado en el ‘Millonario’ y luego con San Lorenzo, porque siempre hizo buenos partidos, anotó goles, fue figura” , nos cuenta Roberto Leto, periodista que cubre Boca hace casi 40 años.

Para los hombres de prensa argentinos consultados por este Diario, Gorosito afronta cada choque ante Boca como un clásico, como una final. Y así también lo está viviendo desde el último miércoles, cuando Alianza Lima selló su clasificación a la fase 2 de la Copa Libertadores para enfrentar al ‘Xeneize’.

“A intentar no, nosotros vamos a querer ganar, no es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no nos da el cuero, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y dentro de la cancha somos 11 contra 11 y tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos, en los jugadores que tenemos, estamos yendo de menor a mayor , después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no”, declaró a El Comercio en la conferencia de prensa luego de vencer a Nacional de Paraguay.

Gorosito y su gesto ante Boca Juniors.

Una mirada desde La Boca

“A Pipo no lo quiere nadie en La Boca. Nadie. Es un personaje, pero el hincha dice que es un ‘anti-Boca’, que es uno de los rivales más importantes, como el Beto Alonso, ídolo de River Plate. Son personas que el hincha de Boca los tiene identificados como ‘anti-Boca’, esa es la palabra”, nos cuenta Leto.

En Boca Juniors el cruce ante Alianza Lima es trascendental. No solo porque se juegan la chance de seguir en competencias internacionales -sobre todo en la Copa- este año, sino porque enfrente está un técnico con el que está prohibido perder.

“El hincha de Boca le da un tinte especial a este partido porque está Gorosito en el banco de Alianza Lima. Los ven como un rival, alguien a quien quieren ganarle siempre, dirija donde dirija”, analiza Nunia. “Si en Alianza Lima no estuviera Gorosito, quizá no habría tanto morbo en la previa”, añade Leto.

Y esta vez se volverá a jugar una final. Ya ganó la primera en Matute, pero deberá plantear el partido perfecto para sobrevivir en Buenos Aires. “En la Bombonera ningún jugador se ha muerto”, dijo en ESPN y a eso irá, a sobrevivir. Dependerá de los íntimos afrontarlo como tal, como lo haría Gorosito vestido de corto con la banda de River Plate o la azulgrana de San Lorenzo.

