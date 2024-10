Bruno, según confesión propia, había hecho un curso en el instituto Johan Cruyff, además de un máster en dirección deportiva, pero nunca había ocupado ese puesto en un club profesional, mucho menos en uno con la presión de Alianza Lima. “En los clubes que me ha tocado trabajar como entrenador, también me tocó ser parte de la gestión deportiva y eso era algo que me gustaba, pero no pensaba ser gerente deportivo en ese momento”, contó en una entrevista con el programa de YouTube “Tiempo muerto”.

Con experiencia en el fútbol como jugador y entrenador, pero sin haber sido gerente deportivo alguna vez en su vida, Marioni aceptó la propuesta de Néstor Bonillo, el entonces encargado de armar el proyecto 2024 de Alianza Lima. Su contratación sorprendió a propios y extraños porque era la primera vez que asumía un cargo tan importante y complicado. Y sobre todo porque desconocía totalmente el ambiente donde iba a trabajar.

“Mi esposa me dice que haga la entrevista y bueno, que escuche, vea. Y así fue, hicimos tres entrevistas y me terminan ofreciendo la posibilidad de venir a Alianza Lima. En ese momento, era irme a Perú, estar lejos de la familia. Había estado acá algunas veces pero no tenía el conocimiento profundo de la liga ni de los equipos, pero hoy la verdad que con la tecnología tenemos la posibilidad de interiorizarnos un poco y eso fue lo que hice en esos días que se dieron las reuniones virtuales”, añadió.

PROYECTO 2024

Altas Bajas Juan Pablo Freytes

Jiovany Ramos

Renzo Garcés

Erick Noriega*

Marco Huamán

Sebastián Rodríguez

Adrian Arregui

Jhamir D’Arrigo

Kevin Serna**

Catriel Cabellos

Jeriel de Santis***

Cristian Neira*

Cecilio Waterman

Kevin Quevedo*

Paolo Guerrero* Bryan Reyna

Pablo Lavandeira

Jairo Concha

Christian Cueva

Gino Peruzzi

Aldair Rodríguez

Cristian Benavente

Andrés Andrade

Edinson Chávez

Josepmir Ballón

Oswaldo Valenzuela

Fabio Rojas

Pablo Miguez

Joao Montoya

Ítalo Espinoza

Juan Pablo Goicochea *Llegaron para el Torneo Clausura

** Fue vendido a Fluminense por 3 millones de dólares

* Se fue cedido al Intercity de España

La reestructuración de Alianza Lima estuvo a cargo de Néstor Bonillo, el preparador físico de Ricardo Gareca en su etapa en la selección peruana. El argentino fue el que decidió la llegada de Marioni y elaboró un proyecto deportivo basado en un análisis exhaustivo con métricas y requisitos indispensables para que los fichajes tengan un perfil idóneo para el club. Eso, al menos, estuvo en el papel. Sin embargo, Bonillo dejó su puesto como asesor para acompañar a Gareca a Chile y aunque, según fuentes de la institución íntima, quiso continuar cobrando mucho menos que al inicio, algunos directivos no aceptaron porque su presencia dentro del club, así sea de manera externa, no los dejaba inmiscuirse en decisiones deportivas.

Sin Bonillo, el inexperto Marioni quedó a la cabeza junto a Federico Flores, argentino que ocupa el lugar de secretario técnico. Con una guía, ambos se encargaron de terminar el armado de un nuevo plantel que tuvo, en primera instancia, doce fichajes y luego fue sumando más nombres como Erick Noriega, Cristian Neyra y Paolo Guerrero. El objetivo planteado siempre fue competir en la Libertadores y ganar la Liga 1 2024, pero ninguno se cumplió hasta ahora. Eliminados en fase de grupo del torneo continental, cuartos en el Apertura y segundos en el Clausura a tres puntos de la ‘U’ a falta de cuatro fechas; el hincha aliancista ha llegado al punto de dar por perdido el año. Y todos apuntan al argentino encargado de la gerencia deportiva, la cara visible del proyecto deportivo.

Restrepo (técnico), Bonillo (gerente) y Marioni. Los dos primeros ya no están en el club. (Foto: GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

Esclavo de sus palabras y un futuro incierto

Fuentes ligadas al club blanquiazul retratan a Bruno Marioni como un “hombre muy trabajador”. No es, para nadie en Matute, un improvisado. Pero su inexperiencia le ha pasado factura. De los cinco refuerzos extranjeros, solo Sebastián Rodríguez, que llegó con el cartel de ser el ‘10′ que necesitaba el equipo y solo cumple funciones de volante central, y Juan Freytes se ganaron un puesto en el equipo titular. Luego Jiovany Ramos (llegó desde el fútbol venezolano), Cecilio Waterman (procedente del fútbol chileno) y Adrián Arregui (de la segunda división de Argentina) han sido piezas fundamentales en el equipo. Los tres han sufrido lesiones que los dejaron fuera por mucho tiempo, incluso Waterman no volverá a jugar en lo que va de la temporada.

Las fallas de Marioni no quedan ahí. El argentino ha sido esclavo de sus palabras. En su primera conferencia afirmó contundentemente que ni Carlos Zambrano ni Paolo Guerrero iban a formar parte del proyecto deportivo 2024 en Alianza Lima. Bruno se basó en las métricas establecidas por Bonillo y el argumento era que no calzaban en el perfil profesional y físico que se buscaba, el central porque terminó muy mal físicamente el 2023 y el delantero por una cuestión de edad. En público le bajó el dedo a dos jugadores de jerarquía.





Refuerzos extranjeros

País Edad Club de procedencia Datos Jiovany Ramos Panamá 26 Deportivo Táchira (Venezuela) 23 partidos, un gol

se perdió 4 partidos por lesión Sebastián Rodríguez Uruguay 32 Peñarol (Uruguay) 34 partidos, 2 goles y 7 asistencias Adrián Arregui Argentina 32 Temperley (Argentina) 21 partidos, 2 goles y una asistencia

se perdió 11 partidos por lesión Cecilio Waterman Panamá 32 Cobresal (Chile) 19 partido, cinco goles y una asistencia

se perdió nueve partidos por lesión

no jugará hasta finalizar la temporada

Zambrano terminó quedándose en el club, se instaló como titular y capitán en muchos partidos, y una de las figuras del equipo. El caso de Paolo fue distinto. El ‘9′ pudo haber llegado en febrero a Matute, pese a las palabras de Marioni. Este Diario conoció que la inesperada lesión de Pablo Sabbag con la selección de Irán en la Copa Asia hizo que desde Alianza analicen el regreso del ‘Depredador’ y cuando dieron el primer paso para ficharlo, ya tenía tres horas de haber firmado por César Vallejo. Otra lesión, esta vez de Waterman, hizo que Guerrero cumpla su sueño de volver para el Clausura.

En las oficinas de Matute creen que el gerente deportivo pudo haber sido más cauto a la hora de declarar en este tipo de situaciones. El fútbol es cambiante y esos dos ejemplos se lo enseñaron. Fue su primera lección en un puesto que está conociendo a profundidad.

En tanto, Marioni aún no sabe si continuará encabezando el proyecto deportivo. Firmó por todo este año, el hincha le mostró su furia con una banderola gigante en la tribuna sur, en julio pasado, gritándoles que se largue, él y demás directivos vinculados al Fondo Blanquiazul. Y ahora su futuro es incierto. En Matute presienten que si Alianza no campeona este año -algo no ajeno a la realidad futbolística de un equipo decaído-, el argentino no seguirá aunque quiera.