"¿No quieren que sigamos hablando de lo que pasó? Sigamos siendo cómplices": Reynoso, sus ataques contra el arbitraje y cuál es su plan para revivir a Melgar como en 2015
“¿Qué faltó? Justicia en las decisiones arbitrales. Era un partido que debíamos ganar por dos goles de diferencia“, dijo Juan Reynoso a modo de conclusión cuando fue consultado por el empate de FBC Melgar por 2-2 ante Alianza Lima en Matute el último viernes. Además de esa frase, lanzó otras más contudentes que dejaron entrever aquella faceta de Reynoso bastante directa y, para muchos, poco amable a la hora de mostrar su incomodidad. Aquella repartición de puntos, además, dejó al cuadro ‘rojinegro’ con el camino cuesta arriba para clasificar a la Copa Libertadores. ¿Cuál será el gran reto para el 2026?
Reynoso y el arbitraje
Más allá de critica al arbitraje puntualmente por el encuentro del último viernes, Reynoso planteó el problema como algo sistemático: “Me preocupa porque esto pasaba en los 80′ o 90′, me ha pasado muchas veces cuando he venido acá desde que dirigía a Bolognesi. Lo triste es que sigue pasando, antes pasaba sin VAR y hoy pasa con VAR. Esa es mi bronca y que todos nos hacemos los distraídos“.
Entre indirectas y ‘dardos’, el ‘Cabezón’ agregó: “He crecido acá, sé quién es el bueno y quién es el malo. Entre gitanos no nos vamos a leer las cartas. Pareciera que uno ve fantasmas, pero la realidad es que en este país y en este fútbol muy rara vez me he equivocado”.
Para terminar, y debido a la demora de Reynoso y Horacio Orzán para dirigirse a la sala de prensa, se determinó que solo respondieran dos preguntas. Por eso, tras responder al segundo medio y enterarse de que la conferencia iba a culminar, Reynoso mostró su lado sarcástico: “Ah, ¿no quieren que sigamos hablando de lo que pasó o qué? Sigamos siendo cómplices“, dijo entre risas a la prensa cuando se retiraba de la sala de conferencias de Alianza Lima.
El ‘Cabezón’ en el 2026
Cabe recordar que Juan Reynoso tiene contrato con FBC Melgar hasta diciembre del 2026 y uno de los grandes retos para esta temporada era llegar a playoffs o clasificación a torneo internacional. Sobre lo primero, tras el empate de ayer se le ha hecho cuesta arriba; sin embargo, ya cumplió con el segundo gran objetivo porque está clasificado, como mínimo, a Copa Sudamericana.
Al ser un entrenador que llegó a mitad de año, se conoce que vino con la mentalidad del mediano y largo plazo para poder involucrarse más con el armado del plantel para la próxima temporada y espera con mucha ambición poder dirigir a FBC Melgar en torneo internacional, algo que hará ya que su continuidad no tiene ninguna duda.
Parte de este plan de acompañar a FBC Melgar a continuar en su consolidación como uno de los equipos más serios y competitivos del torneo, se conoce que entre los planes de Reynoso está el hecho de jugar partidos amistosos en el exterior. Debido a su amplia relación con el fútbol mexicano, se conoce que dicho país sería una opción para que los ‘rojinegros’ puedan hacer una pequeña gira.
