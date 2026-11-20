Alianza Lima no quiere perder ritmo competitivo. Aunque el equipo blanquiazul ya no tiene posibilidades de conquistar el Torneo Clausura 2026, Pablo Guede decidió afrontar con sus principales figuras el último compromiso del campeonato. Este sábado, desde las 3:30 p.m. (L1 Max), los íntimos recibirán a Cajamarca FC en el estadio Alejandro Villanueva, en un encuentro que también servirá como preparación para la final de la Liga 1, instancia a la que clasificaron tras ganar el Torneo Apertura.

El técnico argentino no piensa reservar demasiado para esta jornada. Con la mirada puesta en la definición del campeonato nacional, Guede eligió un once competitivo, aunque tendrá que prescindir de tres futbolistas que se encuentran lesionados: Garcés, Huamán y Jairo Vélez. La intención es mantener a su equipo en actividad y llegar en las mejores condiciones posibles a la disputa por el título nacional.

La alineación que prepara Alianza Lima es la siguiente: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Mateo Antoni; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Kevin Quevedo; Eryc Castillo y Federico Girotti.

Firmes. 🔥👏🏾 Trabajando por el objetivo.💪🏾 https://t.co/4gLs3I7jBR — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 18, 2026

Con esta elección, Guede busca darle continuidad a una estructura competitiva antes de afrontar la definición por el título nacional.

Del otro lado, FC Cajamarca afrontará el compromiso con una misión casi imposible: necesita ganar por ocho goles o más para evitar el descenso. El equipo cajamarquino llega con la obligación de conseguir una goleada histórica en Matute, aunque el desafío luce especialmente complicado por la diferencia de rendimiento entre ambos planteles. Alianza, mientras tanto, buscará cerrar su participación en el Clausura con una victoria y concentrarse después en el objetivo más importante de la temporada: la final de la Liga 1.