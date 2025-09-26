“No somos caprichosos”: Gorosito, la peor noche en 232 días y las culpas que dieron fin a una proeza y dejaron a Alianza sin copa ni revancha ante los chilenos

La mirada rígida, firme, como intentando disimular los ojos vidriosos, no se deja doblegar frente a las preguntas que buscan sangre y también explicaciones urgentes luego de la eliminación. Néstor Gorosito, que hace un mes había declarado que no esperaba menos que salir campeón de la Sudamericana, hace el esfuerzo por seguir el libreto y agradece el esfuerzo del equipo, el aliento del hincha y la posibilidad de una próxima revancha para Alianza Lima. Hace el esfuerzo, pero no puede. Y sus respuestas dan pie a más dudas.

Que si debió jugar Quevedo de titular y no Cantero, que si debió jugar Aquino y no Burlamaqui, son las dos más grandes polémicas de la resaca. Dos cuestionamientos que asumirá Gorosito con el respaldo sólido que le da haber transformado la narrativa de un club que hasta antes de él se reducía a memes y burlas por su rendimiento a nivel internacional.

Fueron 232 días y 18 partidos después que Alianza Lima resistió de forma inverosímil a nivel continental, recorrido en el que se llevó de largo a rivales formidables como Boca Juniors y en el que -de paso- sacó al cuadro íntimo de podios odiosos como el de peor equipo copero o club con más partidos sin ganar a nivel internacional. Todo eso sin contar los más de seis millones de dólares que ingresó el club solo en premios por clasificaciones.

Con todo eso a espaldas, por qué un técnico que acertó tanto no podía fallar en un partido decisivo como el que se jugó en Coquimbo. “Son cosas de futbol, de entrenamiento, de la vida y debido a eso jugó Alan”, responde el Pipo frente a la interrogante de por qué fue titular Cantero y no un Kevin Quevedo que, cuando ingresó, le cambió la cara al equipo e incluso generó la asistencia para el gol de Eryc Castillo.

Una respuesta poco convincente y nada sólida para alguien que espera que su decisión se sostenga en una estrategia o en un problema médico. No. Con la respuesta Gorosito confirmó que Quevedo estaba al 100%. O que por lo menos era capaz de ser titular. La decisión, como cualquier otra, fue un riesgo.

Lo que fue más una obligación se llama Gianfranco Chávez. Un refuerzo para el torneo local que en el rigor internacional no supo hacer olvidar a Carlos Zambrano. El otro fichaje, ante la salida de Erick Noriega, fue Pedro Aquino, quien llegó para ponerse a punto físicamente quizá pensando en los playoffs que posiblemente Alianza Lima no juegue.

“Era la primera vez que jugó 90 minutos después de mucho tiempo y necesitaba descanso”, explica Gorosito sobre la decisión de colocar a Burlamaqui en un partido que apuntaba más a la experiencia de un seleccionado. La respuesta suma aún más grietas si el partido de 90 minutos fue ante Comerciantes Unidos.

No se entiende, pero -otra vez- Gorosito se ha ganado el derecho de fallar luego de 18 partidos, todo un Apertura, jugando a nivel internacional.

Alianza jugó una final ante la U de Chile y la perdió. Este domingo tendrá otra final, esta vez en Cusco ante Cienciano. Como en Coquimbo, tropezar implicará perderlo todo. El estrés generado por la alta competencia y la eliminación debe ser liberado de inmediato para reenfocar los esfuerzos a la Liga 1, otro torneo que está por entrar en su recta final y que tiene a los blanquiazules en duda para pelear por el título.

Está claro que si hay un mal resultado en Cusco, poco o nada le servirán a Gorosito los 18 partidos internacionales o el consuelo de haber hecho una campaña formidable. Si hay tropiezo en Cusco, el resto será anécdota. Ese es el nuevo reto de Pipo y este plantel repleto de apellidos importantes de nivel de selección.

Por eso que es que mientras Alianza superaba ronda tras ronda a nivel internacional, desde el director deportivo hasta los gerentes repetían que el objetivo principal era el título nacional. “Uno no se maneja por caprichos, nosotros somos cero caprichosos, no vamos a poner a alguien para que nos vaya mal”, atina a aclarar Pipo antes de dejar la mesa en la sala de prensa en Coquimbo.

La proeza ha concluido. Ha sido un éxito desde las finanzas y el prestigio. Y ha encontrado a Gorosito en todas sus fases, pero sobre todo, en el papel de técnico líder y de jerarquía. Sin embargo, ahora viene lo más difícil: repuntar en un torneo cuyo mayor riesgo para Alianza es presenciar el tricampeonato de Universitario.

