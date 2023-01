Solo Alianza Lima y otros tres clubes no tienen autorización para transmitir sus partidos de la Liga 1 en Gol Perú, señaló la Federación Peruana de Fútbol (FPF) este sábado a través de un comunicado, en respuesta al reclamo efectuado por varios equipos sobre los derechos de TV del certamen.

El cuadro íntimo se sumó a Universitario de Deportes, FBC Melgar, Sport Boys, Cienciano, Deportivo Binacional, Cusco FC y Deportivo Municipal en señal de protesta, amenazando con retirarse del campeonato si la Federación no desiste de la medida cautelar que les impide negociar sus derechos audiovisuales. Al respecto se pronunció la FPF de manera tajante y separó la situación de Alianza Lima.

“La FPF reafirma su decisión de respetar la vigencia de los contratos que los clubes suscribieron con el CFP (Consorcio del Fútbol Peruano) con anterioridad al 2019. Por ello, los clubes C.A. Mannucci, Sport Boys, Universitario de Deportes y Municipal son los únicos con el consentimiento de la FPF a continuar transmitiendo sus partidos oficiales de la Liga 1 2023 a través de CFP, hasta el 31 de diciembre de 2025″, señaló el máximo ente del balompié nacional.

Sobre los partidos de presentación la FPF indicó lo siguiente: “La FPF, poseedora de los derechos de transmisión de las competiciones que organiza según su estatuto y de acuerdo con las disposiciones de la FIFA y la Conmebol, presentó una demanda contra el CFP y cualquier tercero vinculado a esa organización. Producto de esta demanda, el Séptimo Juzgado Civil de Lima ordenó una medida cautelar que suspende cualquier contrato o acto jurídico sobre los derechos de transmisión audiovisual, justamente, de las competiciones que organiza la FPF y que no tengan su consentimiento. De esta manera, cualquier partido que no sea organizado por la FPF, como por ejemplo los partidos amistosos de presentación, no tienen ningún impedimento para ser transmitidos”.