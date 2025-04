No es una excusa -no debería serlo-, pero Matute, después de la para por la selección peruana, no volvió a ser lo mismo. O mejor dicho, Alianza Lima se olvidó de todo lo logrado en los dos primeros meses del año. La estrategia de Néstor Gorosito, de guardar titulares para el partido ante ADT en Tarma el viernes pasado, no funcionó. Incluso puso en riesgo la primera parte del año: los íntimos perdieron ante Libertad en el debut por la Copa y este último sábado se dejaron empatar en los últimos minutos en el clásico ante Universitario por la Liga 1.

En Tarma, Gorosito plantó un mix entre suplentes y juveniles, dejando en Lima a los titulares. Y el cuadro blanquiazul regresó con una derrota por 3-0. Fue un duro golpe, pero había una justificación: el sacrificio era necesario para afrontar la semana más importante con el debut en fase de grupos de la Libertadores y el clásico del fútbol peruano, ambos en Matute.

Sin embargo, nada salió como lo planeado. Alianza perdió ante Libertad por 1-0, cortando su pequeña racha de tres partidos invictos de local en la Copa. Y frente a la ‘U’ cedió un empate en el último minuto que sabe a derrota: 1) porque lo ganaba con diez jugadores casi todo el partido tras la expulsión de Lavandeira, y 2) porque la igualdad lo aleja aún más del líder Melgar.

Revive el empate entre Alianza Lima y Universitario por la Liga 1 Te Apuesto:

LOS CREMAS RESCATAN EL EMPATE EN LOS MINUTOS FINALES 😱



Alianza Lima empató con Universitario que anotó el empate en los últimos minutos de partido. Los compadres se reparten puntos en un duro partido en Matute. Los Blanquiazules jugaron con 10 jugadores después de los 20 min de… pic.twitter.com/0kStf9GUPl — L1MAX (@L1MAX_) April 6, 2025

Aunque Gorosito destacó el rendimiento de su equipo -“es elogiable tener un equipo como el de hoy”- y prefirió el cruce con Fabián Bustos, técnico de la ‘U’ -“no voy a hablar mal de un colega”-, la realidad marca que Alianza se ubica cuarto con 13 puntos en siete fechas (61% de efectividad), a cinco de Melgar que tiene un partido menos. Y en la Copa el recuerdo del ‘Bombonerazo’ quedó atrás luego de caer en casa en el debut.

La crisis se agrava si se tiene en cuenta el futuro cercano para el club. Los íntimos chocarán con Sao Paulo, el cuadro brasileño que derrotó 1-0 a Talleres en Argentina por el mismo grupo D de la Copa, sin tres de sus cuatro defensas, y posiblemente con otras dos bajas más. Es decir, casi la mitad del equipo. Guillermo Enrique fue expulsado ante Libertad, mientras que Carlos Zambrano y Renzo Garcés fueron suspendidos por acumulación de amarillas. En tanto, Pablo Ceppelini fue suspendido por la Conmebol porque habría insultado a un hincha ‘Xeneize’ en la Bombonera -Alianza apelará la decisión- y Alan Cantero salió lesionado del clásico.

La era de Néstor Gorosito en Alianza Lima:

Resultado Torneo vs. Nacional (PAR)

visita 1-1 Copa Libertadores

Fase 1 vs. Cusco FC

local 3-0 Liga 1 vs. Nacional (PAR)

local 3-1 Copa Libertadores

Fase 1 vs. Alianza Atlético

visita 1-3 Liga 1 vs. Boca Juniors (ARG)

local 1-0 Copa Libertadores

Fase 2 vs. Juan Pablo II

local 1-0 Liga 1 vs. Boca Juniors (ARG)

visita 2-1

(4-5 en penales) Copa Libertadores

Fase 2 vs. Sporting Cristal

visita 1-2 Liga 1 vs. Iquique (CHI)

visita 1-2 Copa Libertadores

Fase 3 vs. Ayacucho FC

local 2-0 Liga 1 vs. Iquique (CHI)

local 1-1 Copa Libertadores

Fase 3 vs. ADT

visita 0-3 Liga 1 vs. Libertad (PAR)

local 0-1 Copa Libertadores

Fase de grupos vs. Universitario

local 1-1 Liga 1

El plan para salir de la crisis

El primer paso que dará Néstor Gorosito es saber la gravedad de la lesión de Alan Cantero. El argentino venía demostrando argumentos para ser titular, pero salió muy adolorido del clásico tras recibir una dura falta por parte de Gabriel Costa. Este domingo se le harán exámenes para determinar el grado de lesión o si solo fue un golpe.

Lo segundo es luchar por anular la sanción de cuatro meses a Pablo Ceppelini, el ‘10’ del equipo. Pero también de esperar que se recupere al cien por ciento de una dolencia física que lo sacó del clásico.

Después viene lo más complicado: ir a Brasil a enfrentar a Sao Paulo sin muchos titulares. En principio, Gorosito parará una defensa inédita con Erick Noriega y el juvenil Jhoao Velásquez. Al medio iría Jesús Castillo. Y como lateral derecho podría estar Marco Huamán. El objetivo es salir vivo del Morumbí.

Luego Alianza debe aprovechar que la siguiente semana no habrá Copa para remontar en la Liga 1. “Lo más importante es que retomamos el nivel que veníamos mostrando, habíamos tenido un bajoncito y hoy lo retomamos”, señaló el entrenador argentino en conferencia de prensa. Ese camino es el que debe retomar el cuadro íntimo para no agravar aún más su crisis.