Si bien destacó en el último partido en la defensa blanquiazul, Pablo Bengoechea ha confirmado que el ‘Mudo’ no estará en el césped en este fin de semana. Alberto Rodríguez cumple con un calendario que el técnico de La Victoria ha preparado para él. Le tocó estar en el duelo contra Atlético Grau, pero el domingo no estará en la altura de Ayacucho.

“No existe ninguna posibilidad que Alberto Rodríguez juegue el fin de semana. Lo planificado es que jugaba ante Grau y que empiece con Deportivo Municipal (fecha 5 del Torneo Apertura). Después veremos cómo se encuentra para el inicio de la Copa Libertadores”, indicó Pablo Bengoechea en conferencia de Prensa.

Bengoechea quiere al ‘Mudo’ para el debut en la Copa Libertadores, cuando los íntimos arranquen su participación el 5 de marzo, enfrentando a Nacional de Uruguay en Lima.

FELIZ CON EL DEBUT

Alberto Rodríguez también habló del debut y los partidos que le tocará jugar. "Agradezco a Dios por la oportunidad de volver a jugar. Lo más importante fue ganar, más allá de si me tocó o no jugar. Me sentí bien, estuve entrenando bien en la pretemporada, había seguido ciertas pautas que me han llevado bien y pude jugar”, declaró en su respectiva conferencia de prensa.

“Me encuentro bien para jugar, pero eso no pasa por mí, son decisiones del entrenador. Lo que sí es que debemos estar disponibles, con este plantel es un dolor de cabeza para el técnico decidir a quién va a poner", añadió el defensa.

