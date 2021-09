Conforme a los criterios de Saber más

Dentro de las leyes no escritas en el fútbol hay una que te marca cuáles son los triunfos que definen al campeón. Por tercera vez en el año, Alianza Lima ganó un partido con un hombre menos: 1-0 a Melgar por la fecha 12 de la fase 2 de la Liga 1. Pasó contra Deportivo Municipal en abril (1-0 con gol de Jefferson Farfán, el primero desde su retorno a La Victoria) y en el clásico ante Universitario con aquel festejo agónico del juvenil Axel Moyano a los 95 minutos. La tarde de este miércoles, en el Alberto Gallardo, casi se torna oscura tras la expulsión de Oswaldo Valenzuela, pero apareció Jairo Concha con un golazo para dejar en claro que la alegría le pertenece al pueblo blanquiazul.

¡QUÉ GOLAZO! Con la cámara exclusiva 🎥 a ras de cancha, revive el extraordinario tanto 🤯 de Jairo Concha 🔥🇵🇪 para el 1-0 de @ClubALoficial 🔵⚪🔵 ante @MelgarOficial 🔴⚫. #LIGA1BETSSONXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/TmUSYenDG0 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 22, 2021

En estos momentos de éxtasis por la épica victoria es casi imposible pedirle calma al hincha. Alianza es líder absoluto -y con total justicia- de la fase 2 con 30 puntos y está a ocho de su más cercano perseguidor, Sport Boys. Y también se ubicó primero en la tabla acumulada (46 unidades) por encima de Sporting Cristal (45) que perdió ante Mannucci, aunque los rimenses tienen un partido menos.

Pero dentro de toda la locura que se vive en cada centímetro de Matute, la sensatez debe ser la mejor consejera. El equipo de Carlos Bustos aún tiene camino por recorrer para llegar a su tercera final en los últimos cuatro años: ya las jugó en 2018 y 2019, aunque en ambas perdió. Por ahora un objetivo ya se cumplió, que es la clasificación a la Copa Libertadores 2022, la cuarta de manera consecutiva para la institución.

“La entrega no se negocia, es el ADN de Alianza Lima. Hoy quedó demostrado una vez más. Primer objetivo cumplido y vamos por más”, tuiteó Hernán Barcos, el goleador, máximo asistidor y una de las grandes figuras del elenco íntimo en lo que va del año. Un equipo que en principio se formó para disputar la Liga 2 -luego el TAS decretó su permanencia- y que en el camino se fue fortaleciendo hasta ser el más sólido de la Liga 1: menos derrotas (1), menos goles en contra (12; 6 en la fase 2), más partidos con el arco en cero (13) y con una racha de 16 partidos seguidos sin perder (12 victorias y 4 empates) .

El camino hacia el título y los escenarios posibles

Con ocho puntos de diferencia sobre Sport Boys (2°) -Cristal (3°) puede acortar la diferencia a seis si gana su partido pendiente- y con 15 por jugar, Alianza Lima podría salir campeón de la fase 2 dentro de tres fechas. Eso se daría solo si gana sus próximos tres partidos y el cuadro rimense deja algún punto en el camino. El cuadro íntimo enfrentará este sábado a Alianza Atlético y siete días después a UTC. Luego de la para por las Eliminatorias se verá la cara con Carlos Mannucci (20/10), encuentro en el que podría llevarse el torneo.

Otro escenario que también podría darse es que blanquiazules y celestes lleguen al duelo entre ambos (24 de octubre) con seis puntos de diferencia y seis por jugar. Ahí podría definirse al campeón de este segundo certamen del año.

“Ya aseguramos la clasificación a la Copa Libertadores. Ahora, tenemos que ir por la Fase 2 y, Dios quiera, por el título nacional”, declaró Jairo Concha, autor de un golazo ante Melgar y el segundo jugador más influyente del equipo (4 tantos y dos asistencias), detrás de Hernán Barcos (7-7).

La bolsa de minutos ya no es un problema

Uno de los dolores de cabeza de Carlos Bustos en estas últimas semanas fue la bolsa de minutos. El técnico no encontraba el sub 20 idóneo para que el equipo no sienta la ausencia del titular. Axel Moyano reemplazó en dos partidos a Edgar Benítez y José Gallardo en tres a Oslimg Mora. Ninguno de los dos juveniles pudo igualar el rendimiento de los que salieron.

De hecho, ante Binacional arrancaron los dos y el equipo se fue 2-0 abajo al medio tiempo. Luego logró remontar con un golazo de Jefferson Farfán en los últimos minutos. Pero desde ahí, Bustos decidió darle oportunidad al tercero de los tres sub 20 que ha usado en el torneo: Joao Montoya. El central ingresó por Jefferson Portales como stopper por izquierda en la línea de tres que caracteriza al equipo victoriano y no ha desentonado hasta el momento.

Bolsa de minutos

de Alianza Lima Axel Moyano José Gallardo Joao Montoya 4-1 vs. Ayacucho 45′ (ingresó) - 7′ (ingresó) 0-0 vs. Alianza UDH 58′ (titular) - - 0-0 vs. Sport Boys - - - 2-1 vs. Cantolao 18′ (ingresó) - - 2-0 vs. San Martín 20′ (ingresó) 69′ (ingresó) - 1-0 vs. Municipal 13′ (ingresó) - - 2-1vs. Universitario Ingresó, pero no sumó

por reglamento - - 1-1 vs. Sport Huancayo 14′ (ingresó) 85′ (titular) - 1-0 vs. César Vallejo - - - 3-2 vs. Binacional 45′ (titular) 45′ (titular) - 2-0 vs. Cusco FC - - 83′ (titular) 1-0 vs. Melgar 18′ (ingresó) - 90′ (titular)

Montoya, de 19 años, se ha mostrado seguro defendiendo, con personalidad para pedir el balón y no reventarla, sino salir tocando. Incluso con cierta desfachatez para combinar con Oslimg Mora y trepar al ataque por la banda derecha. Joao ingresó para cumplir con la bolsa y está haciendo méritos para quedarse con el puesto.

Alianza, con los 90′ de Joao y los 18′ de Moyano ante Melgar, suma 620 minutos en la bolsa. Al cuadro victoria le falta 399′ con 450 por jugar . Sin duda el ingreso de Montoya ha sido un alivio para el comando técnico aliancista. El defensor tiene todo para seguir siendo titular y jugar 90 minutos por encuentro.

Joao Montoya ganando por arriba. (Foto: GEC)

¿Cómo se define al campeón?

En estas horas la duda de cómo se definirá al campeón nacional de este año está más latente que nunca. Sobre todo porque Alianza Lima y Sporting Cristal mandan en todas las tablas. Los del Rímac ganaron la fase 1 y marchan segundos en el acumulado con 45 puntos, a 13 del tercer con un partido menos; mientras que el conjunto blanquiazul está a nada de llevarse la fase 2 y lidera el acumulado con una unidad más que el elenco de Roberto Mosquera.

De acuerdo a las bases de la Liga 1, si los ganadores de la fase 1 y 2 obtienen el primer o segundo puesto de la tabla general -indistintamente del orden-, clasificarían directamente a la final. Es decir, en estos momentos rimenses y victorianos definirán al campeón nacional.

En La Victoria se respira aroma a revancha por la final del 2018. En aquella oportunidad, el elenco dirigido por Mario Salas se llevó el título tras vencer al Alianza de Pablo Bengoechea por 7-1 en el global.

