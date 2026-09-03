Por Fernanda Huapaya, José Antonio Bragayrac

En las últimas horas, el nombre de Gabriel Sapio tomó mucho protagonismo en la esfera Alianza Lima. El representante argentino de Paolo Guerrero venía siendo señalado de un presunto conflicto de intereses luego de conocerse que había recibido pagos por asesorías al club de tipo comunicacional en el primer semestre del año. A pocas horas de explotar dicha polémica, Sapio se comunicó en exclusiva con El Comercio a tempranas horas del último miércoles para responder a todos los cuestionamientos respecto de este vínculo comercial, las acusaciones de liderar un ‘call center’, su relación con Paolo Guerrero, la cercanía estrecha con el primer equipo, los presuntos cobros exorbitantes y mucho más.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: