Gabriel Sapio, agente de Paolo Guerrero y exasesor de Alianza Lima en el Apertura.

Se sabe que eres el representante o agente de Paolo Guerrero. Sin embargo, se ha dicho que también has ofrecido asesorías a Alianza Lima. Primero, ¿podrías confirmar eso? Y, en caso de ser así, ¿qué tipo de asesorías realizaste en el club?

A ver, primero voy a despejar dos o tres elementos. Para los que me conocen, llevo 20 años trabajando en el fútbol y casi 30 en la industria del deporte. No soy partidario de la palabra “representante”; yo soy un asesor estratégico en temas donde los deportistas, por obvias razones, necesitan apoyarse.

En estos 20 años de trayectoria, creo que esta es apenas la segunda entrevista que doy, ya que siempre he preferido el trabajo silencioso y enfocado en los resultados. Dicho esto, necesito aclarar que cuando la falsedad trasciende lo deportivo y se vuelve difamatoria, vulnerando la seguridad personal, uno tiene la obligación moral de trazar un límite definitivo.

En segunda instancia, el contexto se dio en un semestre bastante convulsionado donde se presentaron situaciones de manera sorpresiva. Vimos que, ante la necesidad de generar estabilidad, mis 20 años de contactos y profesionalismo en esta industria podían aportar ciertos bálsamos o estructuras útiles para llevar adelante el único objetivo existente: que Alianza Lima salga campeón. Básicamente, consistía en pensar de manera estratégica y disruptiva cómo las situaciones del entorno podían influir de manera positiva en la institución.

Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)

Se comentaba que eran asesorías más que nada de tipo comunicacional. ¿Podrías explicar mejor ese término?

Tengo una agencia de comunicación desde hace 20 años y trabajo con Paolo Guerrero desde hace ocho en todo lo relacionado con la comunicación de comportamiento. Por lo tanto, ese enfoque es absolutamente natural en función de mi rol, más allá de mis capacidades como asesor estratégico en el fútbol.

Yo llegué a Lima con una sola misión: acompañar a Paolo en su último año de carrera, cumpliendo mi rol de asesor estratégico y estando en su día a día como profesional y amigo. Después ocurrieron diversos hechos en el semestre. De manera espontánea y con el único fin de aportar calidad profesional, surgió esta colaboración orientada a la comunicación interna y estructural.

Colaborar con uno de los máximos referentes de la historia del fútbol de Perú conlleva una responsabilidad intrínseca muy importante, lo que exige estar atento a cuestiones que puedan atentar contra la integridad de Paolo y del grupo, tal como lo mencionó Alfredo Arosemena (administrador de Alianza Lima). Ese fue el eje de mi trabajo hasta la finalización del Torneo Apertura.

Para ordenar los hechos, ¿podrías comentarnos en qué situaciones puntuales se dio esta colaboración y en qué periodo comenzó y terminó?

Desde el punto de vista estrictamente laboral, soy sumamente respetuoso de los acuerdos y, como también mencionó Alfredo, existe un acuerdo de confidencialidad. Dar detalles específicos de las tareas puntuales sería vulnerar ese derecho, algo que no he hecho nunca en mi carrera y no haré ahora.

Las asesorías consistieron en comunicación estratégica puntual bajo acuerdo contractual. La propuesta nació de la necesidad de colaborar en momentos tumultuosos; se conversó con la dirección deportiva y con la gente que manejaba la institución, siempre bajo un marco absolutamente profesional. Mi trabajo diario consistía en observar desde el lado de los jugadores cómo generar estabilidad en los momentos en que las cosas se desestabilizaban.

Se habla de pagos que van desde los 5,000 hasta los 50,000 dólares. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Se ajustan estas cifras a la realidad?

Alfredo fue categórico y seguiré su misma línea. Primero, los montos están protegidos por la confidencialidad de este tipo de contratos. Segundo, lo que se dice son absolutas blasfemias, mentiras e inventos que tienen como única misión desestabilizar la interna.

Nosotros tenemos claro que quien quiera desestabilizar la interna tiene un problema con ella. Mi labor culminó con el objetivo alcanzado, que fue ganar el Apertura. Ahora mi acompañamiento es como hincha y amigo, regresando al origen de mi llegada a Lima: disfrutar de manera presencial los últimos momentos de la carrera de Paolo y estar cerca de él.

O sea, para volver a la base de la pregunta, ¿confirmas que se ha exagerado con las cifras?

Adhiero absolutamente a cada palabra de lo que dijo Arosemena. Su declaración me pareció profesionalmente brillante y estructuralmente prudente.

Entendiendo que no revelarás montos por confidencialidad, te consulto sobre el hecho en sí: acompañas a Paolo Guerrero y, al mismo tiempo, asesoras estratégicamente al club. ¿Entiendes que esto podría prestarse a confusiones o interpretarse como un conflicto de intereses?

En absoluto. El marco normativo y la reglamentación de la FIFA son extremadamente claros al regular la interacción comercial habitual entre agentes y clubes. Es como un médico que asesora comercialmente a una clínica; no tiene impedimento para trabajar allí.

Distinto sería si yo tuviera un rol de toma de decisiones en la institución, lo cual no es, no fue, ni será el caso. El club lo dejó en claro de manera expresa: puedo tener un vínculo comercial legítimo proveyendo servicios profesionales y estratégicos sin ningún tipo de inconveniente o conflicto. Mi lealtad fiduciaria es velar por los intereses de Paolo, pero mi rol como asesor comercial del club no lo impide la normativa FIFA.

El conflicto de intereses existiría únicamente si formara parte de una estructura con poder de decisión. Yo no tomo, no tomé, ni tomaré decisiones en los clubes a los que brindo asesoramiento comercial. Vivimos de esto, tenemos 25 años de experiencia y nos preparamos para resolver estas situaciones. Encontrar a un profesional que haya trascendido 20 años sin dar notas ni declarar, basando todo en que su trabajo hable por él, es inusual en este medio y ustedes como periodistas deportivos lo saben perfectamente.

Paolo Guerrero destacó la victoria de Alianza Lima en el Cusco. (Foto: Alianza Lima)

¿Paolo estaba al tanto de esta asesoría? ¿Qué opina al respecto, considerando que indirectamente se le involucra?

Por supuesto que Paolo lo sabía, al igual que los jugadores y todo el mundo en el club. Paolo está sorprendido, al igual que todos, porque esto parece originarse en la política interna de Alianza. Parece que quisieran desestabilizar la institución atacándome a mí de una manera burda y falaz.

Ayer (martes) conversamos varias veces durante el día y tomamos la decisión de salir a trazar límites. Somos personas de bien que trabajamos en esta industria, entendemos cómo funciona la comunicación y decidimos que lo mejor era aclarar las cosas.

Dejemos en claro que aquí no hay una doble función. Yo soy asesor de Paolo Guerrero y soy asesor comercial. Es exactamente como un periodista que puede escribir para El Comercio y también para otra entidad; es un acuerdo comercial legítimo, sin conflicto de intereses. Si lo desean, les puedo compartir el marco normativo de FIFA que regula de manera precisa esta interacción comercial habitual entre profesionales y clubes.

Yo asesoro comercialmente a Alianza Lima como puedo asesorar a otros diez clubes y trabajar con otros diez deportistas. Es un cliente más. El conflicto radicaría en la toma de decisiones, y yo no tomo ninguna decisión en los clubes que asesoro. Es normal que estos temas se traten con vehemencia en el entorno de Alianza por el arquetipo del hincha de fútbol, pero es parte habitual de mi trabajo.

Se ha cuestionado también tu cercanía con el plantel, señalando que has viajado con el equipo y has compartido con ellos. ¿Cómo es exactamente tu relación con los jugadores y cómo se dio esa cercanía?

Las buenas personas se juntan para los buenos objetivos. Con algunos jugadores tengo una relación cercana de afecto, y con otros una relación cordial de respeto. Soy una persona noble, respetuosa y que valora el trabajo de los demás, en una etapa de mi vida en la que busco buenos momentos. El grupo humano es extraordinario y el trabajo diario que realizan con el profesor es excelente. Es lamentable que ocurran estas situaciones mediáticas complejas basadas en informaciones que no son ciertas.

¿Y cómo se daba la autorización para que viajaras con ellos en los traslados?

Viajo como viaja cualquier familiar de los jugadores. No hay nada extraordinario. Detrás del autobús del equipo suele ir una furgoneta con familiares. Acompaño porque me encanta el fútbol y es parte de mi rol. De hecho, fui conduciendo a Tarma y a Trujillo acompañado por el padre de Paolo, como lo haría cualquier persona cercana o aficionado.

“Nos quieren desestabilizar”: Administrador de Alianza Lima aclara pagos al representante de Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)

Con todos los cambios recientes, y coincidiendo con la reunión del lunes, ¿cómo es tu relación con la actual administración de Alfredo Arosemena?

No habíamos tenido el gusto de conocernos personalmente. Cuando ellos asumieron, partió de mí la iniciativa de acercarme para dejar clara mi posición. Conversamos de mutuo acuerdo; me pareció una persona muy sensata y profesional.

Hablamos en excelentes términos y tomamos la decisión de finalizar el vínculo. Con el trabajo cumplido y habiendo salido campeones del Apertura, corresponde ser respetuoso con la nueva gestión. Lo resolvimos en tres minutos y nos debemos un café para cuando regrese a Lima.

Claramente con él y con su equipo de trabajo...

Sí. Creo que esto tiene que ver con la política interna del club, de la cual no tengo información detallada. Siempre resulta más relevante hablar de figuras que generan impacto. Paolo es el segundo medio de comunicación más grande de Perú a nivel de búsquedas y análisis, solo después de un canal de televisión importante, y las interacciones que genera explican la repercusión que tienen estos temas.

Llevamos ocho meses en Lima y no conocemos la política interna de Alianza. Sé que la persona que originó la pregunta en la reunión de socios estuvo vinculada anteriormente con temas de árbitros, pero desconozco la interna. Es un entorno que no nos es habitual, menos a mí que soy argentino y llevo poco tiempo participando en el mundo de Alianza.

Como explicó Alfredo, un socio consultó en la reunión y él respondió de manera categórica, sin mencionar montos ni detalles. A veces, en el afán de cuestionar un modelo de gestión, se plantean cosas infundadas. No hablo de lo que no sé para evitar que se malinterprete. Sí se nota que hay un intento de desestabilizar al club y a Paolo.

¿Crees que hay una intención de desestabilizar?

Es evidente que hay un intento de desestabilizar a Paolo y al grupo atacándome a mí. Me parece descabellado que se critique a Paolo después de todo lo que le ha dado al fútbol peruano y del esfuerzo diario que realiza adaptándose a las circunstancias de juego. Pero entiendo que en la comunicación es más fácil lograr trascendencia utilizando la figura de personajes públicos.

Cuando uno tiene la conciencia tranquila, no teme. Quienes difunden estas falsedades sabrán por qué lo hacen, pero el límite es la seguridad personal. No se puede permitir que informaciones descalificantes y falaces afecten la tranquilidad de uno en el día a día por la reacción de los aficionados.

Volviendo a lo que mencionó Arosemena, él hizo una distinción entre un vínculo laboral y un vínculo comercial, aclarando que no existía un contrato de trabajo, sino asesorías comerciales puntuales y delimitadas. ¿Puedes confirmar si esa era la metodología de trabajo?

Así es, ese fue exactamente el modelo: un acuerdo estrictamente comercial orientado a la productividad y la obtención de resultados. No existió ningún tipo de vínculo laboral.

Son absurdas las cifras que se han difundido. Mi trabajo y mi ética me han traído hasta aquí. Me alegra haber formado parte de un proceso exitoso en un contexto sumamente complejo, donde lograr el objetivo fue muy difícil, casi como sacar agua de las piedras.

Al inicio del año hubo momentos complicados, como lo ocurrido en Uruguay, la posible salida de Pablo Guede, entre otros…

Además hubo la salida de Juan Carlos Terry dejó un vacío en el área de comunicación durante casi un mes, hasta que se incorporó Karla (Urdiales) a trabajar. El objetivo prioritario era ganar el Apertura y colaborar aportando un granito de arena para estabilizar la situación, y siento que cumplí con esa tarea.

Para el Clausura seré un hincha más y acompañaré a Paolo en el día a día. Es una decisión personal documentar este tramo final de su carrera mediante cápsulas privadas. Mi rol principal es asesorar y acompañar a Paolo en todos los aspectos de la vida de un futbolista, que va mucho más allá de jugar los noventa minutos.

Se te ha acusado de haber dirigido un “call center” de cuentas de Twitter y trolls para defender determinados intereses. ¿Has tenido alguna relación con la creación, coordinación o financiamiento de cuentas de ese tipo?

He escuchado rumores absurdos sobre otros temas, pero son informaciones sin sustento que no tengo forma de responder porque carecen de lógica. Al único que defiendo y apoyaré siempre con mi trabajo y afecto es a Paolo.

El mundo del fútbol en el Perú tiene una marcada tendencia sensacionalista, pero esta situación está resuelta y aclarada en excelentes términos con la administración de Alianza, tal como lo explicó Alfredo ayer con Mr. Peet. No tengo interés en participar en disputas políticas internas del club. Yo analizo detalladamente cada propuesta profesional dentro de una matriz de contexto antes de tomar una decisión.

Ahora estoy muy contento de regresar a mi propósito inicial en Lima: priorizar las relaciones humanas y estar al lado de una figura histórica como Paolo.

Paolo Guerrero seguiría ligado a Alianza Lima en su retiro desde una posición de poder (Foto: @AlianzaLIma)

Se te ha acusado también de haber asesorado de manera directa y personal al exadministrador Fernando Cabada. ¿Qué nos puedes decir sobre la diferencia entre asesorar al club de manera integral y dar una asesoría personal al administrador?

Mi labor ha sido estrictamente técnica y comercial, totalmente independiente de cualquier administración pasada o presente. No ha sido una asesoría personalizada a ningún directivo, ya que eso sí constituiría un conflicto de intereses.

Como profesional, mi trabajo habla por mí. En mis 30 años de carrera he sido profesional, trabajé en el proyecto de Las Leonas, fui director comercial de una marca de tenis, director operativo de la Copa Davis y trabajé en una plataforma de fondos de inversión para el desarrollo. En 30 años de carrera nunca tuve la necesidad de salir a aclarar mi trabajo. En esta ocasión lo hago porque se han cruzado límites que afectan la seguridad personal, pero jamás aceptaría trabajar en una estructura donde existiera un conflicto de intereses.

¿Cómo consideras que afecta todo esto a nivel personal y a Paolo Guerrero por lo que se dice en redes sociales?

Claramente estas situaciones afectan el día a día, pero lo que más perjudican es al proyecto institucional y a los objetivos del club. Si el objetivo de Alianza es salir campeón, estas desestabilizaciones mediáticas no ayudan, aunque beneficien a intereses personales.

A mí, profesionalmente, no me afecta, pero sí nos preocupa el impacto en la seguridad personal cuando se difunden falsedades que el hincha apasionado puede creer.

Como he reiterado, yo defiendo, asesoro y soy amigo de Paolo. Si puedo aportar mi experiencia en un contexto complejo, lo hago con gusto. La experiencia tiene un valor. Hay un refrán muy conocido sobre un técnico que cobra 1,000 dólares por ajustar un tornillo de un artefacto; cuando le cuestionan el precio, aclara: “Cobro 1 dólar por girar el tornillo y 999 dólares por saber qué tornillo apretar”.

Ese ha sido mi lema de vida: profesionalismo, trabajo silencioso y enfoque absoluto en los resultados. Es la mejor forma de trabajar, hasta que surgen ataques que te hacen sentir vulnerable, estando lejos de tu país y de tu familia.

La nueva administración está realizando una auditoría en Alianza Lima. ¿Qué opinas de que también se audite el vínculo comercial que tuviste con el club?

No tengo opinión sobre un proceso interno de la institución. Tienen todo el derecho de realizar las auditorías que consideren necesarias. De mi parte, siempre estaré disponible para resolver cualquier duda o requerimiento que tengan.

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