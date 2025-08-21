Ocho mil aliancistas en Quito en la visita más apoteósica de la historia y un Gorosito al borde del llanto: lo que no se vio del triunfo del Alianza de los milagros en Sudamericana

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Ocho mil aliancistas en Quito en la visita más apoteósica de la historia y un Gorosito al borde del llanto: lo que no se vio del triunfo del Alianza de los milagros en SudamericanaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Este miércoles por la noche, Alianza Lima visitó a la Universidad Católica en busca de su pase histórico a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras 23 años y, por 90 minutos, el estadio Atahualpa de Quito hizo sentir locales a los ‘íntimos’ con el aliento de más de ocho mil hinchas blanquiazules en la tribuna de occidente ante un cuadro local que no tiene una gran afición como una de sus cualidades.