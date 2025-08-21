Ocho mil aliancistas en Quito en la visita más apoteósica de la historia y un Gorosito al borde del llanto: lo que no se vio del triunfo del Alianza de los milagros en Sudamericana

Finalmente, el cuadro íntimo se impuso h remontó por 2-1, obteniendo un resultado global de 4-1 ante el cuadro ecuatoriano, com goles de Eryc Castillo y Kevin Quevedo en el minuto 39 y 81, respectivamente. Con esto, el cuadro blanquiazul quedó a la espera de conocer si se enfrentará a la Universidad de Chile o a Independiente de Avellaneda luego de que esa llave fuera suspendida por incidentes violentos durante el primer tiempo del cotejo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Alianza Lima clasificó a cuartos de final de Copa Sudamericana 2025. (Foto: Edson Ochoa / CPM)

Los gritos de gol

Si bien la Universidad Católica se adelantó en el marcador en el minuto 18, Alianza Lima planteó un partido inteligente que pudo igualar en el minuto 39 luego de un pase de gran pase de Sergio Peña y una definición en el aire de Eryc Castillo. Fue un respiro para el cuadro íntimo, pero todavía quedaba mucho partido.

En la tribuna, más allá de que el local el cuadro ecuatoriano, se escuchaban pifias cada vez que el local tenía la pelota. Esto debido a que más de ocho mil hinchas de Alianza Lima se hicieron presente en el estadio Atahualpa. Según pudo conocer El Comercio, alrededor de tres mil fueron desde Lima a Quito y el resto eran residentes ahí.

Los íntimos colmaron la tribuna oriente y parte de la tribuna occidente, mientras que otra parte, más reducida, se ubicó en la tribuna de occidente. Los locales, que no cuentan con una hinchada grande ni identificada, se sintieron visitantes frente a los de Gorosito.

Esta misma pasión se dio a relucir en el minuto 81, cuando Kevin Quevedo sacó un remate de más de 30 metros y la colocó en el ángulo. El extremo decidió irse a celebrar a tribuna de oriente donde se encontraba gran parte de la popular de Matute. Quevedo, acompañado de Archimbaud, se trepó a las rejas y recibió la euforia de la hinchada aliancista que se veía clasificada a cuartos de final de la Copa Sudamericana tras 23 años.

Alianza Lima vs. U. Católica en el Atahualpa de Quito. (Foto: Getty Images) / Agencia Press South

El abrazo de Gorosito

Tras el pitazo final hubo dos escenas: de un lado, Fernando Gaibor siendo separado por Franco Navarro Mandayo por un altercado con un jugador del cuadro local. Por el otro, la búsqueda de Néstor Gorosito a Kevin Quevedo para abrazarlo casi al borde del llanto.

En cualquier otra situación, Quevedo hubiera buscado a Erick Noriega para celebrar. Sin embargo, ante su partida, ya no estaba con su compañero más cercano y recibió, al contrario, abrazos grupales. Cuando llegó Gorosito, el entrenador se vio muy conmovido y le dio unas palmas en la espalda con mucha intensidad. Es el jugador por el que apostó, pese a que hasta hace unos días no se encontraba al 100% físicamente.

Cabe recordar que Alianza Lima suma casi 7 millones de dólares acumulados hasta esta clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Es decir, casi un millón de dólares por mes desde que inició su competencia internacional en la fase previa de la Copa Libertadores ante Nacional en Paraguay en febrero. Asimismo, esta victoria significo su segundo triunfo en calidad de visita luego de haber vencido también a Deportes Iquique en Chile.

********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.