Waldir, por su parte, está confiado en que la llegada de Paolo le va a dar un plus especial al plantel liderado por Mariano Soso desde el banco de suplentes. El artillero que anotó el gol definitivo para que Alianza Lima se corone campeón en su año centenario (2001), habla sobre la importancia que tomará Guerrero esta campaña en que la consigna es arruinarle la fiesta a Universitario en sus 100 años.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, la historia de una foto que se planeó por años en Alianza Lima. (Crédito: Alianza Lima).

El domingo presentaron a Paolo Guerrero como nuevo jugador de Alianza Lima, ¿qué opinas de su regreso al club que lo formó?

Para comenzar, todos sabemos que Paolo viene de una familia aliancista como Caíco Gonzales. Sus hermanos menores jugaron en juveniles, él también jugó ahí y tuvo la suerte de emigrar muy joven, pero siempre identificado con Alianza, ya que es hincha blanquiazul. Paolo es un jugador maduro que le va a servir mucho, sobre todo, ofensivamente. Alianza carece de gol, ya que está llevando a un jugador de jerarquía, goleador y creo que es preocupante para los defensas rivales. Después tiene un compromiso consigo mismo, de ponerse bien y terminar de la mejor manera el campeonato, que es ser campeón.

¿Es una obligación que Alianza le quite el título en su centenario de la U?

Sí, sí, como he dicho siempre, los futbolistas que son hinchas del equipo tienen un plus de hacer las cosas bien. Uno se queda en la historia consiguiendo títulos, Paolo tiene un compromiso y la ambición de hacer las cosas bien para lograr objetivos de él, que desea obtener junto a Alianza Lima para quedar en la historia.

Que Guerrero diga que admiraba ver las arengas de Waldir, Jayo, entre otros y que le hacía tener más cariño a Alianza Lima, ¿qué significa para ti?

Para nosotros era una satisfacción tremenda Es algo increíble recordar como esos chicos nos seguían, siempre tratábamos de ver los partidos de menores, la 84 era una categoría que marcaba la diferencia, en esa categoría han sido muchos los jugadores que han salido. Queda el cariño, respeto, la ayuda que se dio para que los chicos se desenvuelvan de la mejor manera, logrando sus objetivos.

Guerrero junto a Mariano Soso en Matute en su primer entrenamiento con Alianza Lima | Foto: GEC

¿Era el momento exacto para que Paolo Guerrero llegue a Alianza Lima?

Siempre el jugador que es hincha de un equipo quiere terminar su carrera ahí en el equipo de sus amores. No solo yo, sino que la hinchada quería que Paolo Guerrero haya llegado dos años atrás, pero él maneja sus tiempos, momentos, y bueno, ya se dio. Y es jugador de Alianza Lima. A los hinchas como el que habla nos queda apoyar de la mejor manera, para que Paolo haga las cosas y ayude al equipo a cumplir el objetivo que es salir campeón a fin de año.

¿Paolo Guerrero y Barcos crees que puedan jugar juntos?

Paolo es un 9 que tiene gol, que siempre está en el área y busca el error de los defensas. Siempre se encuentra atento al error del rival, porque es un delantero que define muy bien y que se mueve bien en el ataque. Eso le faltaba a Alianza Lima. Lamentablemente, Waterman no está al cien por ciento, Sabbag tampoco. Barco juega un poco atrás y es un referente en el área que tiene facilidad para moverse en todo ese frente. En cambio, Guerrero también es un habilitador, eso lo hemos visto en la selección, por ende, Paolo va a ser un gran aporte para Alianza Lima en lo que resta del campeonato.

¿Que no haya hecho una buena pretemporada en el año va a afectar su rendimiento?

Son equipos distintos. Yo creo que Vallejo es un equipo que todavía le falta mucho para lograr cosas importantes. Es una institución económicamente muy buena, pero en los últimos años no ha tenido suerte en la contratación de jugadores que compró. En Alianza Lima, es distinto, porque tiene un plantel, donde la exigencia es mayor, ¿no?. Como equipo grande, tiene que estar arriba y ellos mismos se van a exigir para pelear el campeonato.

¿Tienes alguna anécdota con Paolo?

En el club “El Bosque” de Chosica hicimos una pretemporada con Paolo Guerrero. Lo que te puedo decir de él, es que era un chico alegre, juguetón, pero se comportaba, depende de quienes estaban a su alrededor, ya que maneja muy bien eso. No es una persona fría, puesto que le tienes que dar confianza y anda con las personas que considera que son sus amigos. Siempre le gustó el gol. Eso fue lo que recuerdo cuando trabajó con nosotros para jugar en ese amistoso contra Peñarol en el Estadio Nacional, donde también estaba Jefferson Farfán. Paolo le va a dar mucha jerarquía a Alianza y una potencia a la ofensiva y que, si sus compañeros y el club lo aprovechan, se van a beneficiar en todo.

¿A Paolo Guerrero lo ves cómo un líder positivo o un goleador?

Ahora, con lo que le ha pasado en el fútbol, Paolo Guerrero es un líder positivo y, sobre todo, que va a jugar en un club que es hincha. Entonces, va a dar todo dentro y fuera de la cancha. Te vuelvo a repetir, va a aportar mucho a Alianza Lima tanto a nivel de liderazgo como futbolístico. Es un chico que tiene mucha ambición y es ganador. Siempre que va a la cancha quiere ganar y él mata en la cancha porque quiere ganar, no le gusta perder, y por eso se molesta cuando las cosas no le salen bien y se frustra. A Paolo no le gusta perder y él va a trabajar para que las cosas salgan bien a beneficio del equipo.

¿ A Paolo Guerrero se le debe pedir ser goleador o campeonar a fin de año?

Ahora él ya no ve eso, solo piensa en colaborar para que Alianza Lima gané. Lo que importa son los triunfos, así sea con gol de Campos o de quien sea. Paolo viene con el objetivo de que Alianza salga campeón y va a trabajar para eso. Si bien es cierto el delantero vive de goles, Paolo priorizará el objetivo grupal, pero si vienen los goles de él bienvenido sea, acá lo importa es el objetivo de grupo que es salir campeón.

Paolo Guerrero finalmente fue presentado como refuerzo de Alianza Lima. (Crédito: Jesús Saucedo).

¿Es la primera vez que los hinchas pagan una entrada para la presentación de un jugador, ¿Paolo Guerrero lo merecía?

Sí, claro que sí. Paolo está en el grupo de César Cueto, Chumpitaz, Chale, Cubillas, que le han dado mucho a la selección y merecía una bienvenida como se la hizo Alianza. Aparte, Alianza Lima es un equipo que siempre apoya a su gente. Alianza ha repatriado a un hijo.

¿Crees que Farfán debe volver del retiro para jugar con Paolo Guerrero lo que resta del torneo?

Me gustaría, pero Farfán ha dicho que tiene un problema en la rodilla, ojalá que se pueda dar que jueguen juntos, por el bien de ellos. Empezaron juntos y quien no quiere que acaben juntos sus carreras, pero ya es una decisión de Farfán para que al menos juegue 15 o 10 minutos, por el bien del hincha y de Alianza Lima que anhela verlos juntos.

¿Te veremos ahí en los entrenamientos de Alianza Lima visitando a Paolo Guerrero?

Ya eso no está en mis manos, yo amo a Alianza Lima, soy aliancista al cien por ciento, así como digo Paolo, yo también he caminado por Isabel La Católica para tomar mi carro en Avenida Manco Cápac. He visto el carro en norte del Cholo Castillo y somos los que hemos nacido en Alianza, entonces, es un sueño para mí trabajar ahí. Pero si me quieren bienvenido sea, ya que me gustaría trabajar en menores, pero no depende de mí, yo igual me he capacitado estudiando para en algún momento estar ahí.

