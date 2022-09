Alianza Lima venció a Carlos Stein en condición de visita con doblete de Hernán Barcos. El último tanto de los blanquiazules fue un polémico penal de Óscar Vílchez sobre Pablo Lavandeira, que fue cobrado por el árbitro principal.

Finalizado el partido, Óscar Vílchez usó su cuenta de Twitter para indicar que tuvo una conversación con Pablo Lavandeira: “El mismo Pablo Lavandeira se me acercó a pedirme disculpas por tirarse dentro del área, me dijo textualmente: no los quise c..., perdí el equilibrio, no fue penal”.

Alianza Lima llegó a este encuentro en un mal momento. Los íntimos sumaban tres partidos consecutivos sin triunfos, tras la derrota ante Universitario y empates ante UTC de Cajamarca y Cantolao.

Con el triunfo, los dirigidos de forma interina por Guillermo Salas suman 21 puntos y se mantiene en puestos expectantes, teniendo en cuenta que tiene un encuentro pendiente ante Melgar.