Pablo Bengoechea: “Que digan que jugamos a la uruguaya es un elogio para mí”

Si la mente y el cuerpo trabajan juntos sin esfuerzo, se llega al estado de fluidez. Alianza Lima busca esa estabilidad para encarar lo que resta del Torneo Clausura, así lo entiende su entrenador Pablo Bengoechea.



—¿Cómo se trabaja el tema psicológico? ¿Influye mucho?



A los futbolistas no se les puede dar todo, no tenemos la infraestructura necesaria. Para suplir ello, prefiero jugadores de experiencia que hayan vivido esas situaciones de riesgo. Contamos con esos elementos, de a pocos les explican a los jóvenes cómo es la carrera. A mí me gusta preparar mucho al joven, no solo para que triunfe hoy, sino que lo haga durante 20 años.

—¿El club cuenta con algún psicólogo?



Las inferiores sí, pero el primer equipo no. Salvo que se necesite el apoyo puntual en algún jugador, se le ayuda, pero a tiempo completo no. Es una de las cosas que la institución planea crecer, aún nos falta como club, pero vamos por buen camino, lento pero seguro. Sabemos todo lo que necesitamos para ser uno moderno, con buena alimentación, equipo de trabajo, buenos sueldos, entre otros.



—Por tratarse de un clásico, ¿la semana se prepara diferente?



Nosotros somos de ir muy calmos en la semana del clásico. Al acercarse el partido crece la ansiedad y se piensa en jugar, pero eso se disputa el sábado, hoy no lo podemos ganar ni perder. Yo bajo las cargas por la adrenalina. Siento que hemos comenzado bien la semana, no aseguro que vamos a ganar, pero sí que estaremos en óptimas condiciones.

—¿El plan de juego aliancista pasa por ‘jugar a la uruguaya’ o es solo un rótulo?



No pasa por eso. El futbolista es el que elige cómo se juega. Uno trabaja en la semana, pero al final yo no entro a la cancha, ellos tienen pocos segundos para decidir. Que digan que jugamos a la uruguaya es un elogio para mí, así se ha ganado mucho.

—¿Cuál es el plan para enfrentar a los cremas?



Yo soy un obsesivo por la data y la estadística. Se van a preparar varios planes para el clásico. Dependerá del equipo rival, no es lo mismo si pone a los tres extranjeros en la parte ofensiva o si juega Figuera. Estaremos preparados para jugarle a todas las opciones que nos propongan.

— ¿Siendo ex jugador ya superó esa etapa o aún se siente futbolista?



No, llevo con orgullo ser ex futbolista, esa etapa la tengo cerrada totalmente. Solo la utilizo a veces para contar alguna experiencia, no para aconsejar, porque no soy nadie para hacerlo. Sí me gusta compartir experiencias.

— ¿Qué recuerda sobre esa etapa?



No pienso mucho en eso, pero fue muy linda. Disfruté en su momento, pude cumplir los sueños de niño, jugar en Peñarol y en la selección de Uruguay. Tuve la suerte de llegar a un mercado importante como el español, tuve una buena carrera. Desde que fui jugador, viví solo para el fútbol, mi vida fue sencilla. Entrenaba y luego me iba a casa; me casé muy joven, eso influyó para ello. Luego tuve a mis tres hijas, hoy vivo para ellas, son el motor de mi vida.

—¿Se identifica con algún jugador de Alianza Lima?



Es difícil comparar, hoy es mucho más difícil jugar fútbol, hay más presión. Hay poco tiempo para pensar, se corre mucho más. Considero que no puedo compararme con alguno de mi plantel, somos diferentes. Ahora hay mucha información, es muy difícil sorprender al rival porque todo se conoce. No podría indicarte alguno.

—¿Observa mucho a la reserva?



Sí. Cuando jugaban aquí los veíamos siempre, pero ahora lo hacen un día antes, muchas veces coinciden con nuestros entrenamientos. Sin embargo, tenemos mucho contacto con el profesor Salas, intercambiamos opiniones. Hay muchos jugadores de ahí que hicieron la pretemporada con nosotros. Existe la ‘bolsa de minutos’, por eso tenemos que monitorear los puestos que tendrán que ser cubiertos en la próxima temporada. Tenemos algunos jugadores en carpeta para subir al primer equipo en la próxima temporada



—¿Cree que algún jugador de Alianza debe ser convocado a la selección?

Ricardo Gareca observa todo. El mensaje del entrenador es abierto, ha convocado a muchos jugadores del fútbol local. Es un tema de los futbolistas, deben convencerlo. El deseo es que vayan muchos de mis dirigidos. Nosotros tenemos contacto con él, damos información cuando lo requiere.

—¿Información sobre algún jugador en especial?



No me corresponde señalarlo. Sé que hay jóvenes del club que están siendo seguidos por el cuerpo técnico. Creo que el que juega en un equipo grande está más cerca de la selección, ya que se expone a una presión grande, similar a la que viven con la Bicolor. El jugador de Alianza Lima parte con esa ventaja, sus buenas actuaciones son reconocidas. Espero que puedan aprovecharlo.