La primera noticia con la que se encontró Franco Navarro, flamante director deportivo, fue que Mariano Soso no quería continuar como técnico del club. El argentino, entre otras cosas, argumentó su decisión de rescindir unilateralmente su contrato -que tenía vigencia hasta 2025- aludiendo que se le había presentado la oportunidad de su vida: dirigir a Newell’s Old Boys, el club de sus amores. Para Navarro, hincha aliancista hasta las raíces, fue todo más sencillo de lo que se percibía por fuera: el que no quiere estar, que no esté. Y, también, que la lección se aprenda: el nuevo técnico tiene que tener, dentro de su perfil, un requisito indispensable.

LEE: ¿Qué pasará con Fossati? ¿Por qué apuntar al Mundial 2030? ¿Cómo quedará la FPF?: Cinco respuestas sobre el futuro de la selección peruana Lo dijo Paolo Guerrero hace semanas cuando le preguntaron por Universitario: “Alianza Lima se debe preocupar solo por Alianza Lima”. Y es la frase que baja desde la tribuna: Alianza es de los aliancistas. No hay más. O no debería. Lo mismo piensan en el área deportiva blanquiazul. A las métricas -punto importante- para captar posibles fichajes en su mejor momento, se le busca añadir -en la medida de lo posible- que se identifiquen con el club o -en el caso de los extranjeros- tenga permeabilidad para entender qué es el mundo Alianza. El pésimo antecedente de este año, con jales foráneos que no dieron la talla, así lo obliga. Y también va para el técnico. ⚪️🔵𝗔𝗗𝗡 𝗕𝗟𝗔𝗡𝗤𝗨𝗜𝗔𝗭𝗨𝗟| 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗡𝗮𝘃𝗮𝗿𝗿𝗼.



🔘Si eres 𝗜́𝗻𝘁𝗶𝗺𝗼, también… pic.twitter.com/RpC66SvOIC — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 23, 2024 “El objetivo principal es que el equipo encuentre una identificación permanente, que el proyecto que va a ser desde las raíces de los menores. Vamos a evaluar y acercar gente identificada con el club que tenga esa capacidad y ganas de trabajar. Que sea un proyecto sostenido a largo plazo y armar un equipo para encontrar y conseguir el objetivo que todos queremos. Estar en una posición de honor que este equipo merece”, señaló Navarro en una entrevista con “Alianza Play”, el medio informativo de la institución victoriana. Y fue lo que señaló Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Blanquiazul, en una entrevista exclusiva con El Comercio. “Voy a insistir para que Alianza recupere su aliancismo y retome el espíritu de campeón” . Conocedor como pocos del fútbol peruano tras dirigir a 17 clubes en casi tres décadas, además de un paso en la selección peruana; Franco Navarro, junto al gerente deportivo José Bellina, se encuentran en busca de un DT que cambie la historia reciente del club. Para el 2025, a pesar de los obstáculos que tendrán, quieren un Alianza que recupere “la alegría” y “crea en el proyecto”. El gran problema, claro, es el tiempo. El conjunto íntimo debería empezar su pretemporada el 9 de diciembre, dentro de dos semanas aproximadamente. Y de momento no tiene técnico que encabece el proyecto deportivo y que decida, junto al área deportiva, el plantel para el próximo año: quiénes se quedan, quiénes se van y quiénes llegan. “La conformación del plantel es responsabilidad de la dirección y gerencia deportiva, así como del comando técnico”, indicó Zúñiga. Alianza Lima 2025 Jugadores con contrato vigente Paolo Guerrero

Renzo Garcés

Erick Noriega

Juan Pablo Freytes

Jesús Castillo

Jhamir D’Arrigo Bajas confirmadas Aldair Fuentes - Cusco FC Posibles fichajes Jean Pierre Archimbaud

(proviene de Melgar) ¿Bengoechea, Garnero u otro? La danza de nombres para asumir como nuevo técnico de Alianza Lima empezó incluso antes de que Mariano Soso decidiera dejar el club. Uno de los primeros vinculados fue el entrenador paraguayo Daniel Garnero, quien desde julio de este año se encuentra en condición de libre tras dejar su puesto en la selección guaraní. De acuerdo a la información vertida por RPP Noticias, Garnero estuvo dispuesto a analizar la propuesta, en caso le llegue una. Sin embargo, este Diario conoció que nunca hubo nada entre ambas partes. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DT El Comercio (@dtelcomercio) Por otro lado, también se mencionó el nombre de Pablo Bengoechea, técnico que podría cumplir sin problemas el requisito de entender qué es el mundo Alianza. Fue campeón con los íntimos en 2017 y tuvo otros pasos en 2019 y 2020. Sin embargo, se supo que hasta el momento no hubo ningún acercamiento formal. Pasan los días y Alianza, luego de haber perdido increíblemente el Clausura que terminó dándole el bicampeonato histórico a la 'U' en el año de su Centenario, sigue en "reconstrucción" para un nuevo proyecto deportivo. Pero, por ahora, sin técnico.