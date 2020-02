La decisión fue suya. En medio de una conferencia en la que se habló más de Jean Deza y la indisciplina que le costó no ser convocado en Alianza Lima para enfrentar a Deportivo Municipal, Pablo Bengoechea reveló por primera vez las razones de por qué Hansell Riojas no jugó la final de la Liga 1 2019 ante Binacional y el porqué no continuó en el club.

“Fue un tema personal”, dijo de entrada Bengoechea cuando compararon la situación de Deza con anteriores hechos como los de Kevin Quevedo o la del hoy zaguero de Sport Boys quien, sorpresivamente, quedó fuera del equipo antes de la final de ida en Juliaca.

“Lo de Hansell Riojas fue un tema personal conmigo que no lo voy a hacer público. Para mi gusto hizo algo que no debió hacer. Él lo sabe y yo también. Es un tema muy nuestro, y las personas que manejan el club también lo saben”, agregó el entrenador zanjando este tema que estaba pendiente desde la temporada anterior.

