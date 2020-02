Alianza Lima perdió por 3-2 frente a Alianza Universidad de Huánuco en el inicio de la Liga 1 Movistar. Los ‘íntimos’ iban ganando 2-1, pero recibieron dos goles de Lionard Pajoy en un minuto.

En conferencia de prensa después del partido, Pablo Bengoechea respondió las preguntas de los periodistas sobre el desempeño del equipo y el desarrollo del partido. Al ser consultado sobre el arbitraje, el técnico de Alianza Lima afirmó que, para él, el penal estaba mal cobrado.

“Yo lo vi en la cancha, luego en televisión. Todos los periodistas que me crucé me dijeron que no era penal. Se me hace difícil hasta hablar porque no me gusta hablar mal de la gente, no me gusta, pero se me hace difícil trabajar. No es sencillo", respondió Bengoechea.

⏱️Culminó el partido en Matute.



¡A LEVANTAR. ESTO RECIÉN EMPIEZA! #AlianzaCorazón💙 pic.twitter.com/7cWXknzSy4 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) February 1, 2020

Más adelante, hizo énfasis en la cantidad de faltas cobradas a favor y en contra de Alianza Lima. “Después se dice: no, no se equivocan a favor de Alianza. Ponte a buscar las imágenes, hay que buscar. En contra… podría hacer un libro”, dijo.

Alianza Lima visitará a Carlos Manucci en Trujillo por la segunda fecha del torneo apertura el domingo 9 de febrero. En el mes de marzo, los blanquiazules debutarán en la Copa Libertadores 2020 al recibir a Nacional de Uruguay en Lima. Después, viajarán a Argentina para enfrentar a Racing.

