El goleador de Alianza Lima en la temporada 2019 sigue sin equipo y su vinculación con los blanquiazules es más fuerte día a día. Sin embargo, el entrenador Pablo Bengoechea reveló que él desconoce alguna nueva negociación, pero le dejó las puertas abiertas para volver.

► Técnico de Sport Boys viajó de urgencia a Argentina: se enteró que su madre falleció minutos antes de la Noche Rosada

► Barcelona y Real Madrid ya conocen a sus rivales en los octavos de la Copa del Rey

“Yo no tengo información [sobre Quevedo]. No sé si hay negociaciones con él. La vida continúa y no sé si habrá acuerdo de Alianza Lima con el futbolista. No sé qué pasará en las próximas horas”, afirmó Pablo Bengoechea.

Alianza Lima no tira la toalla y espera que el entorno de Kevin Quevedo acepte la propuesta que le hizo llegar la institución. De hecho, Pablo Bengoechea lo quiere en su plantel, pese a las contrataciones que realizó para afrontar el campeonato nacional y Copa Libertadores. Pues, se trata del goleador del campeonato 2019.

Ojo a un detalle. Alianza Lima se volvió a reunir con el representante de Kevin Quevedo, previo a la ‘Noche Blanquiazul’, con la intención de que el futbolista sea presentado; sin embargo, las conversaciones no prosperaron.

“Las negociaciones con él fueron hasta diciembre. Se quedó en volver a hablar en la vuelta del Preolímpico y como él no fue, supongo que se sentarán a hablar en los próximos días", agregó Bengoechea quien dejó la puerta abierta para el regreso del delantero.

"Los buenos jugadores siempre tienen un lugar. Pero no hay que ver el lugar, sino el presupuesto del club. Eso lo ven los dirigentes. Yo estoy muy conforme con el plantel. Conocemos de la capacidad del jugador”, agregó el técnico de Alianza Lima.

TE PUEDE INTERESAR