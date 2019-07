Bengoechea no ve revancha en duelo ante Cristal: "No me van a dar el título 2018" El entrenador de Alianza Lima le bajó las revoluciones al choque contra Sporting Cristal, pero no dejó de destacar las virtudes de su rival

Pablo Bengoechea: "Tenemos el plantel necesario para luchar por el título nacional" | Foto: Violeta Ayasta/GEC