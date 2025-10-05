Alianza Lima sufrió un duro revés tras caer 2-1 ante Alianza Universidad de Huánuco y quedarse muy lejos de lograr el Torneo Clausura. Al respecto, Pablo Ceppelini alzó su voz de protesta y disparó contra la Liga 1, a la que calificó de “amateur”.

"Debe ser una de las ligas de Sudamérica en la que se juega menos, se pasa parado el partido, muy amateur todo. Pero bueno, es así, hay que mirar para adelante, trabajar y ser autocríticos”, expresó el uruguayo, refiriéndose a los constantes pausas durante el juego.

No obstante, sus palabras también apuntaron al arbitraje de Jordi Espinoza, pues consideró que sus decisiones influyeron demasiado en el desarrollo del partido. Como se recuerda, se anularon los goles de Hernán Barcos y Eryc Castillo por offside.

“No me gusta hablar de los jueces, pero es imposible no hacerlo porque influyen en el partido. Offside por un hombro, una rodilla, el dedo gordo de la mano adelantado... Difícil”, comentó con frustración.

Ceppelini también se refirió a la situación de Alianza Lima y en cómo encararán los partidos que restan en el Torneo Clausura. “Hay que ser realistas también, pero quedan cinco finales, hay que tomarlas de la mejor manera y terminar en el acumulado de la mejor manera”, concluyó.

Pablo Ceppelini, durísimo contra los arbitrajes y contra el fútbol peruano tras la derrota de #AlianzaLima ante Alianza UDH.#Liga1TeApuesto pic.twitter.com/vcEvehon7b — videosvirales (@top_videos_top) October 5, 2025

