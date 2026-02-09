Pablo Guede apunta a 2 de Mayo: técnico reveló la clave para que Alianza Lima remonte

Después de la tormenta viene la calma y eso parece haberle pasado a Pablo Guede. El técnico de Alianza Lima valoró la victoria contra Comerciantes Unidos en Matute, resultado que deja al cuadro blanquiazul como uno de los líderes del Torneo Apertura. Eso sí, la mira está puesta en 2 de Mayo, su rival de este miércoles por la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Luego del 2-1 en casa, Guede terminó conforme con las ocasiones de goles que el equipo generó durante el partido; sin embargo, reconoció que todavía hace falta mejorar en definición para conseguir un marcador más abultado.

“Me preocuparía si no generaríamos oportunidades, es cierto que después hay que meterlas, pero eso a veces pasa. Tenemos que seguir generando más, hoy (ayer) generamos 11 por ahí y metimos dos, tenemos que generar más para anotar más”, expresó.

Pablo Guede. (Foto: GEC)

El técnico confesó que le gustó su equipo: “El primer tiempo me gustó muchísimo porque me sentí muy identificado con lo que yo siento en el fútbol, que es ser protagonista, recuperar muy rápido, ahogar al rival. El poco tiempo que se jugó en el segundo tiempo, generamos situaciones de gol”, agregó.

Asimismo, se refirió al partido contra 2 de Mayo y a la manera en que Alianza Lima tendrá que jugar para remontar la llave. Los íntimos cayeron en el duelo de ida en Paraguay por 1-0 y necesitan un resultado mayor a ese para avanzar a la Fase 2.

“No podemos dejar ser nosotros mismos, como nos pasó en los últimos cinco minutos. Tenemos que defendernos con la pelota. Lo más importante es la paciencia, el partido del miércoles requiere de mucha paciencia, de no jugar a un ritmo que no corresponde, porque eso llevará a equivocarte, tenemos dos días para trabajarlo y creo lo haremos bien” apuntó.

SOBRE EL AUTOR