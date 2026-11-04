El último lunes por la tarde llegó una notificación al Club Alianza Lima de parte de la Comisión Disciplinaria. Aquella posibilidad de la que ya se venía hablando días atrás se convirtió en una realidad: expediente abierto contra Pablo Guede por el incidente con Hernán Barcos tras la derrota ante Sporting Cristal. Desde el club ‘íntimo’ ya venían pensando en aquella posibilidad y, por tanto, no los tomó desprevenidos que la Comisión les impusiera tres días -que corren desde ayer martes- para presentar descargos de defensa para el entrenador.

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima (Crédito: Paloma del Solar).

¿Por qué se abrió el expediente?

No fue necesario que Sporting Cristal presentara una denuncia exhortando a la Comisión Disciplinaria que abra el expediente. Fue suficiente con que el incidente quedara descrito en el informe del delegado del partido.

Si bien pudimos conocer que dicho informe no hablaba de ningún tipo de agresión física, sí comunicaba lo que había ocurrido: el entrenador fue a buscar de manera irascible al delantero y el hecho no pasó a mayores debido a la intervención de terceros. Este detalle del informe le daba la potestad a la Comisión abrir el expediente de investigación.

¿Cuáles son los plazos y posibles sanciones?

Una vez que Alianza Lima fue notificado, cuenta con tres días hábiles -que vencen este jueves por la tarde- para poder presentar los descargos en defensa del entrenador. Según pudimos conocer, el club no esperó hasta el último día de plazo para hacer llegar la documentación y lo hizo el último martes.

A partir de entonces, la Comisión puede tomarse alrededor de cinco días para poder emitir una resolución. Es decir, podría dar a conoce el fallo el sábado -y que Pablo Guede no dirija el domingo ante Chankas FC en caso sea sancionado con inhabilitación- o podría ser después.

“Sacaron chispas en Perú”: la reacción de la prensa internacional al encontronazo de Pablo Guede y Hernán Barcos. (Foto: Baje de Pepa)

Cabe recordar que la posible sanción para el técnico es de una o dos fechas de acuerdo al Reglamento Único de Disciplina de la Liga 1. Específicamente en el Artículo 17 donde se habla de actos violentos o agresivos. En ese caso, quedará a merced de la Comisión determinar la cantidad de fechas.

En caso Pablo Guede sea sancionado con una fecha y el fallo se dé a conocer tras el duelo ante Chankas FC, no dirigiría ante FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Clausura. En cambio, si es sancionado con dos fechas, se perdería dicho partido y también una eventual final directa de ida. En el peor de los casos para el técnico, podría ser sancionado con más fechas y, de esa forma, no podría dirigir ninguna de las dos eventuales finales directas.

Pablo Guede. (Foto: Getty Images)

El último escenario, y el mejor para el técnico, es que simplemente sea amonestado tomando en consideración el precedente del técnico Claudio Biaggio y la gresca que tuvo con Horacio Melgarejo en las inmediaciones del estadio Inca Garcilaso de la Vega. En aquella oportunidad, y de manera muy parecida, Baggio fue a increpar a Melgarejo pero fue separado por un grupo de personas. Finalmente, el técnico no recibió sanción.

Desde Alianza Lima están a la expectativa de lo que este fallo se pueda conocer antes de este fin de semana y es por eso mismo que buscaron acortar el tiempo para presentar los descargos. Es una manera de apelar al proceso abreviado y que, sea cual sea la sanción, sea aplicable a partidos del Torneo Clausura y no de eventuales finales.

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