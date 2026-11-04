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Resumen

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Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, podría ser sancionado tras su pelea con Hernán Barcos en el partido ante Sporting Cristal. (Crédito: Paloma del Solar).
Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, podría ser sancionado tras su pelea con Hernán Barcos en el partido ante Sporting Cristal. (Crédito: Paloma del Solar).
Por Fernanda Huapaya

El último lunes por la tarde llegó una notificación al Club Alianza Lima de parte de la Comisión Disciplinaria. Aquella posibilidad de la que ya se venía hablando días atrás se convirtió en una realidad: expediente abierto contra Pablo Guede por el incidente con Hernán Barcos tras la derrota ante Sporting Cristal. Desde el club ‘íntimo’ ya venían pensando en aquella posibilidad y, por tanto, no los tomó desprevenidos que la Comisión les impusiera tres días -que corren desde ayer martes- para presentar descargos de defensa para el entrenador.

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