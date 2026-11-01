El enfrentamiento entre Pablo Guede y Hernán Barcos, durante y después del Sporting Cristal vs. Alianza Lima, podría tener consecuencias disciplinarias. Aunque Sporting Cristal y Universitario no tienen previsto presentar una denuncia formal por lo sucedido, la Comisión Disciplinaria de la FPF cuenta con facultades para intervenir por iniciativa propia.

El episodio ocurrió el jueves 29 de octubre, durante la victoria de Sporting Cristal por 3-2 sobre Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo. Ambos argentinos protagonizaron un intercambio de palabras durante el encuentro, pero la tensión continuó después del pitazo final, cuando Guede se acercó a Barcos camino a los vestuarios. La intervención de integrantes de ambos equipos evitó que el altercado pasara a mayores.

“Sacaron chispas en Perú”: la reacción de la prensa internacional al encontronazo de Pablo Guede y Hernán Barcos. (Foto: Baje de Pepa)

La polémica no terminó con el partido. Las imágenes del enfrentamiento se difundieron rápidamente en redes sociales y abrieron el debate sobre una eventual sanción para los protagonistas.

Sin embargo, el escenario presenta una particularidad: no se espera que Sporting Cristal ni Universitario presenten una denuncia formal para solicitar una investigación sobre lo sucedido. Esto no significa que el caso tenga que quedar sin evaluación disciplinaria.

Como se recuerda, existe el antecedente de que Javier Rabanal, exentrenador de Universitario de Depeortes, tuvo un cruce con hinchas de Sporting Cristal en el mismo estadio Alberto Gallardo. En aquella oportunidad, Alianza Lima solicitó la sanción al técnico y, tras apelaciones, fue reducida de tres a una. Es decir, así Sporting Cristal no presente ninguna queja, un club externo puede solicitar que la Comisión Disciplinaria actúe de oficio. Según tenemos entendido, ningún club rival lo hará.

¿Qué dice el reglamento?

El artículo 71 del Reglamento Único Disciplinario de la FPF establece las distintas vías por las que pueden iniciarse procedimientos disciplinarios. Entre ellas figuran los informes o actas de los oficiales de partido, las denuncias y, expresamente, la actuación de oficio.

Es decir, la Comisión Disciplinaria no necesita esperar necesariamente un reclamo de alguno de los clubes involucrados para evaluar los hechos y determinar si corresponde abrir un expediente.

Además, el artículo 70 contempla la posibilidad de realizar una investigación preliminar cuando la Secretaría Técnica toma conocimiento de una presunta infracción, antes de decidir si inicia un procedimiento o archiva las actuaciones.

En este caso, el incidente entre Guede y Barcos quedaría consignado en el informe del delegado del encuentro, según información conocida después del partido. Este documento podría convertirse en uno de los elementos para la evaluación de las autoridades disciplinarias.

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima (Crédito: Paloma del Solar).

Así, más allá de que los clubes opten por no trasladar el conflicto a una denuncia formal, la Comisión Disciplinaria tiene herramientas reglamentarias para examinar lo ocurrido. La decisión de abrir un procedimiento y una eventual sanción dependerán de la evaluación de las pruebas, los informes oficiales y los descargos de los involucrados.

Ni Universitario ni Sporting Cristal tienen previsto presentar un reclamo formal por el enfrentamiento entre Pablo Guede y Hernán Barcos. Ambos clubes optarían por no llevar el caso a las instancias disciplinarias, por lo que la intervención de la Comisión Disciplinaria de la FPF dependería de su propia iniciativa, pese a que cuenta con la potestad de actuar de oficio.

Hernán Barcos se cruzó con Pablo Guede. Foto: Liga 1

El caso pone sobre la mesa una cuestión que trasciende a Alianza Lima y Sporting Cristal: la aplicación de las normas disciplinarias no debería depender exclusivamente de la voluntad de los clubes cuando existen hechos que pueden ser evaluados por los órganos competentes.