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Resumen

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“Sacaron chispas en Perú”: la reacción de la prensa internacional al encontronazo de Pablo Guede y Hernán Barcos. (Foto: Baje de Pepa)
“Sacaron chispas en Perú”: la reacción de la prensa internacional al encontronazo de Pablo Guede y Hernán Barcos. (Foto: Baje de Pepa)
Por Fernanda Huapaya

El tenso cruce verbal entre Pablo Guede y Hernán Barcos en el segundo tiempo del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima parecía haber condimentado lo suficiente todo el encuentro. Pero no fue así. Al término, el entrenador íntimo decidió buscar al delantero de 42 años en los exteriores de los vestuarios para confrontarlo por los adjetivos que le lanzó en el campo de juego. A paso rápido y con el pecho por delante, Guede mostró una postura retadora que no se le había visto antes en la Liga 1. Increpó, vociferó y retó a un Barcos que, más bien, dio pasos hacia atrás sin ánimos de pelear.

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