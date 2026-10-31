Aquel video se hizo viral durante toda la noche y, esta mañana, los bandos de quienes defendían a Pablo Guede o Hernán Barcos estaban más polarizados que nunca. De un lado, aquellos que respaldaban la confrontación de Guede justificándola tras el insulto recibido y, del otro, aquellos que lo veían como una conducta irresponsable, innecesaria y que lo expone a una sanción por parte de la Comisión de Disciplina. ¿Qué postura tomaron los directivos de Alianza Lima?

“Sacaron chispas en Perú”: la reacción de la prensa internacional al encontronazo de Pablo Guede y Hernán Barcos. (Foto: Baje de Pepa)

Respaldo a Pablo Guede

Si bien la actitud alterada de Pablo Guede ha podido encender todo tipo de críticas, sobre todo tras la derrota contra Sporting Cristal y su cuestionado planteamiento inicial, pudimos conocer que desde la administración de Alianza Lima no ha existido un llamado de atención hacia el técnico.

El hecho ha sido tomado como un incidente propio de la calentura del partido y que, al no haber llegado a mayores, no debe ser condenado como se hubiera tratado de una agresión física. Desde el lado del área deportiva, además, respaldan totalmente el trabajo del técnico más allá de haber perdido un partido clave en su pugna por el Torneo Clausura.

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima (Crédito: Paloma del Solar).

“Estamos juntos hasta el final”, es el mensaje de la administración y del área deportiva respecto a la situación que ha colocado a Pablo Guede en el centro de los señalamientos de aliancistas y no aliancistas. Es sabido que su conducta puede ser cuestionada, pero confían en que no debe dar pie a ningún tipo de sanción.

En estos días en los que la polarización ya no es entre Alianza Lima y otros clubes rivales, sino entre los mismos aliancistas que despotrican contra su propio técnico y jugadores, desde la administración y área deportiva consideran que el mensaje que deben dar hacia afuera es el de unión.

Pablo Guede. (Foto: Getty Images)

No cabe duda que el mayor conflicto alrededor del incidente es que el futbolista al que confrontó Pablo Guede es Hernán Barcos, uno de los jugadores más queridos por los aliancistas en los últimos tiempos y considerado ídolo por muchos de ellos. Por tanto, como es lógico, que Guede se enfrente a Barcos ha despertado algunos anticuerpos en los mismo hinchas de Alianza Lima que guardan cariño al ‘Pirata’.

Desde el área deportiva, que además ha sido constantemente señalada por no haberle renovado a Barcos a inicio de temporada, coinciden en que el mensaje debe ser de respaldo al propio técnico y jugadores, sobre todo porque queda una recta final en la que, según todo hace indicar, se disputarán finales directas.

En Alianza Lima no ha habido ningún llamado de atención al entrenador por el incidente del último jueves en el estadio Alberto Gallardo y tampoco consideran que el hecho amerite a una sanción. Asimismo, confían en que este grupo de trabajo puede seguir haciendo soñar al cuadro ‘íntimo’ con el título nacional.

¿Y el vestuario?

Los jugadores de Alianza Lima siguieron la misma línea. Los líderes del vestuario, más allá de que la cinta de capitán la porte Renzo Garcés, son Fernando Gaibor y Luis Advíncula considerando que Paolo Guerrero se encuentra lesionado, y gran parte de lo que sucede en el plantel pasa por ellos como portavoces. El mensaje de unión se replicó y afirmaron “estar a muerte” con el profesor, una postura instaurada por el mismo Paolo Guerrero. Cabe recordar que fue el mismo Advíncula quien apareció en la escena del segundo tiempo para alejar a Hernán Barcos e increparle que no se provoque frente al banco de Pablo Guede.

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