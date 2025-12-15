Pablo Guede: el plan 2026 para campeonar, por qué la Libertadores ya no será prioridad para Alianza y su tolerancia cero a la indisciplina

Pablo Guede. (Foto: Getty Images)

El método Guede

Lo que se conoce de Pablo Guede es que es un técnico que se caracteriza por el juego ofensivo, la salida limpia y de mucho apoyo en las bandas con laterales y extremos. En tal sentido, su esquema predilecto es el 4-2-3-1 y 4-3-3. Sin embargo, también ha sabido jugar con línea de tres, aunque menos veces.

Apuesta por los equipos intensos y que físicamente sean rendidores, ya que la presión alta le parece fundamental. Uno de los aspectos que más toma en cuenta es el manejo de vestuario y no tolera las indisciplinas, algo que desde Alianza Lima consideran importante para la próxima temporada.

Se sabe que tiene carácter fuerte dentro de sus planteles, lo que no lo hace precisamente el entrenador más paternalista con sus jugadores. Al contrario, es bastante estricto y busca sacar el máximo rendimiento.

A lo largo de su carrera, Pablo Guede entrenó a Nueva Chicago, Palestino, San Lorenzo, Colo Colo, Al Ahli, Monarcas Morelia, Club Tijuana, Club Necaxa, Málaga FC, Argentinos Juniors y Club Puebla. Entre su palmarés tiene a haber ganado la Primera B Metropolitana con Nueva Chicago en 2014, la Supercopa de Argentina con San Lorenzo en 2015, y la Copa de Chile, dos Supercopa de Chile y Primera División de Chile con Colo Colo entre el 2016 y 2018.

El plan en Alianza Lima

La apuesta del club victoriano para el 2026 está enfocada netamente en el torneo nacional y no tanto en el torneo internacional, debido a la experiencia pasada esta temporada. Para esto, la Gerencia Deportiva ya está armándole el plantel a Pablo Guede con lo que solicita.

Por eso se dio la llegada de Jairo Vélez como futbolista polifuncional que pueda jugar en banda y como interior, y también las de Luis Ramos y Federico Girotti que están próximas a oficializarse. Ambos atacantes, junto a Paolo Guerrero, serán los que responsables de los goles con camiseta ‘íntima’.

