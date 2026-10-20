A falta de cinco fechas para que culmine el Torneo Clausura, el futuro del entrenador vuelve a estar sobre la mesa, como lo ha estado en hasta tres oportunidades a lo largo de la temporada. Su contrato vence a fin de año, pero, según pudimos conocer, la decisión de su continuidad de cara al 2027 dependerá de más de un factor.

Según pudo conocer El Comercio, Alianza Lima ha determinado que cualquier evaluación sobre la continuidad del entrenador se realizará una vez que termine el campeonato. La decisión responde a la intención de analizar el cierre de la temporada antes de definir el proyecto deportivo para el próximo año. Una postura que, además, coincide con la del propio Guede, quien tiene como prioridad inmediata alcanzar el objetivo de campeonar y dejar para después las conversaciones sobre su futuro.

Desde Alianza Lima confían en Pablo Guede. (Foto: LFP)

La situación no deja de llamar la atención. A diferencia de lo que suele ocurrir cuando un equipo mantiene a su entrenador durante todo el año, el nombre de Guede ha sobrevivido de estar rodeado de rumores sobre una posible salida hasta en tres oportunidades a lo largo de la temporada. En ninguno de esos escenarios se concretó su partida.

El primer episodio se produjo tras el partido ante Sport Boys, durante el Torneo Apertura. El inicio complicado de año alimentó las dudas sobre la continuidad del entrenador, por voluntad propia, y puso su continuidad bajo discusión en medio de un contexto de presión por los resultados.

Pablo Guede. (Foto: GEC)

Meses después, durante el receso de mitad de temporada, los rumores reaparecieron tras el amistoso frente a Deportivo Cali. Lo que debía ser parte de la preparación del equipo terminó convirtiéndose en otro momento de incertidumbre alrededor del futuro del técnico argentino.

La tercera ocasión llegó a inicios del Torneo Clausura, cuando nuevamente se puso en duda su permanencia en el cargo. Pese a las versiones que circularon en esos momentos, Guede siguió al frente del equipo y continuó trabajando con el objetivo de pelear por el título nacional.

El antecedente Gorosito

En la interna blanquiazul existe la intención de evitar decisiones apresuradas. El antecedente de Néstor Gorosito es una referencia importante para entender esta postura. Como se recuerda, el entrenador argentino fue renovado después de tener una buena participación internacional en la Copa Libertadores y Sudamericana.

Sin embargo, el desenlace del equipo en el torneo local modificó el escenario y terminó con la rescisión de su contrato. La decisión tuvo consecuencias tanto en el plano deportivo como en el económico para la institución.

Por ello, el club busca actuar con mayor cautela esta vez. La intención es evaluar el rendimiento del equipo al término de la temporada y, con todos los resultados sobre la mesa, determinar si Guede es el indicado para continuar al frente del proyecto. No se trata únicamente de analizar su trabajo, sino también de evitar que una decisión contractual tomada con anticipación termine siendo contraproducente.

En ese sentido, el desenlace del Clausura tendrá un peso importante. La posibilidad de que Alianza Lima dispute semifinales o finales también podría extender el periodo de evaluación, pues la definición sobre el futuro del entrenador quedaría supeditada al recorrido final del equipo en el campeonato. Pero no es el único factor.

(Foto: GEC)

¿Guede quiere seguir?

La evaluación, sin embargo, no dependerá exclusivamente de la decisión de la institución. El deseo del propio entrenador será determinante en una eventual negociación, ya que hasta ahora no ha dado ninguna señal ni se ha pronunciado sobre el tema.

A lo largo de la temporada, los constantes rumores sobre su salida no han sido ajenos al entorno de Guede. Según pudo conocer El Comercio, algunas situaciones internas, como la filtración de información del club o el manejo de crisis de cara al exterior, llegaron a incomodarlo en su momento. Sin embargo, se mantuvo tras entablar conversaciones necesarias.

En ese proceso, el respaldo de los principales referentes del vestuario también fue importante. Los líderes del plantel expresaron su apoyo al entrenador en representación del grupo, un factor que contribuyó a sostener el trabajo en medio de los cuestionamientos y la incertidumbre.

Alianza Lima vs. Atlético Grau. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Hoy, con el campeonato en juego, Guede mantiene la atención puesta en el rendimiento del equipo. Su continuidad no es una conversación que, por ahora, quiera anteponer a la competencia. Primero está la posibilidad de campeonar; después, llegará el momento de analizar qué camino tomar.

Por lo pronto, tanto Alianza Lima como el entrenador han optado por no adelantar escenarios. La renovación no está descartada, pero tampoco existe una decisión tomada. Todo se resolverá al término del Clausura o después de las eventuales semifinales o finales, según lo que depare el destino de los blanquiazules.

*****