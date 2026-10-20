icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Desde Alianza Lima confían en Pablo Guede. (Foto: LFP)
Desde Alianza Lima confían en Pablo Guede. (Foto: LFP)
Por Fernanda Huapaya

A falta de cinco fechas para que culmine el Torneo Clausura, el futuro del entrenador vuelve a estar sobre la mesa, como lo ha estado en hasta tres oportunidades a lo largo de la temporada. Su contrato vence a fin de año, pero, según pudimos conocer, la decisión de su continuidad de cara al 2027 dependerá de más de un factor.