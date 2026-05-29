Este viernes 29 de mayo, ‘Juego en Corto’ tuvo una edición de lujo. Pablo Guede, desde España, se comunicó con el programa para revelar todos los pormenores que llevaron a Alianza Lima a alzar el trofeo del Torneo Apertura de la Liga 1.

El entrenador argentino narró una divertida anécdota, aunque aleccionadora, sobre Esteban Pavez, cuando lo dirigió hace muchos años.

“Lo tuve en un momento donde era un pollo sin cabeza que corría por todos lados. Si ahora con 36 corre, imagínate cómo corría con 26. Quería hacerlo todo y me desorganizaba el equipo”, señaló.

“Hasta que un día me cansé, terminó el entrenamiento y lo até con una soga. Ahí aprendió que a veces es correr menos para estar mejor parado en el campo”, finalizó entre risas.