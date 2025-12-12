¡Es oficial! Alianza Lima presentó a Pablo Guede como su nuevo entrenador para la temporada 2026, en donde se conmemoran 125 años de la fundación del club.

Guede tiene experiencia dirigiendo a equipos grandes del continente, pues antes fue técnico de Colo Colo y San Lorenzo. Además, es un entrenador moderno y destaca su buen manejo en la interna de sus respectivos equipos,

Empezó su carrera en España, donde dirigió a El Palo de la cuarta división. Luego, estuvo en Nueva Chicago, equipo con el que se consagró campeón de la tercera división.

Fue campeón con San Lorenzo en 2015 y con Colo Colo en 2017. Tras dirigir el equipo chileno, pasó por Al Ahli, Monarcas Morelia, Tijuana, Necaxa, Málaga, Argentinos Juniors y Puebla. A este último equipo lo dirigió este año.

¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐚𝐳𝐮𝐥, 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐆𝐮𝐞𝐝𝐞! 💙👏🏾



Estamos juntos en este camino. 💪🏾#ConAlianzaSiempre pic.twitter.com/8hSrUoX4xZ — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 13, 2025

Más información en breve...