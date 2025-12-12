¡Es oficial! Alianza Lima presentó a Pablo Guede como su nuevo entrenador para la temporada 2026, en donde se conmemoran 125 años de la fundación del club.
Guede tiene experiencia dirigiendo a equipos grandes del continente, pues antes fue técnico de Colo Colo y San Lorenzo. Además, es un entrenador moderno y destaca su buen manejo en la interna de sus respectivos equipos,
Empezó su carrera en España, donde dirigió a El Palo de la cuarta división. Luego, estuvo en Nueva Chicago, equipo con el que se consagró campeón de la tercera división.
Fue campeón con San Lorenzo en 2015 y con Colo Colo en 2017. Tras dirigir el equipo chileno, pasó por Al Ahli, Monarcas Morelia, Tijuana, Necaxa, Málaga, Argentinos Juniors y Puebla. A este último equipo lo dirigió este año.
