El perfil de Guede

“Es un gran entrenador. Es intenso, siempre está pendiente de cada detalle. Pero hay que tomar en cuenta que es un proceso nuevo. El año pasado estuvimos con ‘Pipo’ y el profesor (Guede) solo tiene dos o tres meses en el club, así que nosotros venimos tratando de captar su idea“, nos contestó Paolo Guerrero en una de las preguntas de la entrevista con el diario El Comercio.

Asimismo, sobre la inconformidad deportiva que se viene teniendo en Alianza Lima, Guerrero agregó: “Asumimos la responsabilidad de todo, junto con el profesor, y vamos a hacer todo lo posible para poder celebrar a fin de año como quiere todo aliancista”.

Alianza Lima igualó 1-1 ante 2 de Mayo en Matute y fue eliminado de la Fase 1 de la Libertadores. (Crédito: GEC).

Como se sabe, el entrenador lleva cinco partidos oficiales al mando del cuadro blanquiazul (dos triunfos, dos empates y una derrota entre Copa Libertadores y Liga 1). De esos encuentros, Guerrero ha sido titular en tres de ellos (contra Sport Huancayo, Comerciantes Unidos y Dos de Mayo en Lima). De hecho, las veces que no arrancó, Alianza Lima perdió y empató (Dos de Mayo en Paraguay y Alianza Atlético).

Desde un inicio, Pablo Guede dejó en claro que para él tener a Paolo Guerrero dentro de su plantel era un diferencial. Incluso, durante la pretemporada en Paraguay, declaró a la prensa que haría los esfuerzos para que el ‘Depredador’ pueda ser campeón a fin de año. Al verlo bien físicamente y habiendo anotado dos goles en cinco partidos, Guede considera al delantero de 42 años como su ‘9’ titular.

El factor mental

Sin embargo, el hincha de Alianza Lima exige mucha más efectividad. Se hizo recurrente, sobre todo en los últimos dos partidos, ver a Alianza Lima como un equipo desorganizado y con poca contundencia de cara al arco rival.

Por eso, consultamos a Paolo Guerrero si considera que el equipo dirigido por Pablo Guede viene pasando por cierto periodo de ansiedad o frustración como se percibe desde fuera del campo.

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys este viernes a partir de las 8:00 pm en el estadio Alejandro Villanueva y, según pudimos conocer, será una prueba de fuego para Pablo Guede, ya que su continuidad está bastante debatida dentro de las institución. Dependerá, en ese caso, de un triunfo y buen funcionamiento para poder continuar al mando del equipo ‘íntimo’.

