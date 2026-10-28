En un nuevo capítulo de “Jugamos Como Nunca #SinFiltros”, conversamos con Alfredo Arosemena, gerente general y nuevo administrador de Alianza Lima.

En esta nueva edición, Arosemena cuestiona el funcionamiento del VAR en la Liga 1 y revela que el club ha presentado tres quejas formales ante la CONAR durante el Torneo Clausura. Critica las demoras en las revisiones y la calidad de las imágenes utilizadas, y aseguró que, ante una hipotética final, Alianza solicitaría árbitros y operadores del VAR extranjeros, además de implementar el sistema Goal Line. También plantea la necesidad de que los clubes y las autoridades trabajen para mejorar la tecnología y elevar el valor del campeonato.

Sobre la relación con Universitario, el directivo se mostró dispuesto a dialogar con todos los clubes para buscar mejoras en el fútbol peruano. Sin embargo, cuestionó las declaraciones de Franco Velazco sobre la supuesta cercanía entre Alianza Lima y Melgar por la ascendencia árabe de sus acreedores, comentario que consideró lamentable y hasta racista. Pese a las diferencias, aseguró que estaría dispuesto a reunirse con el administrador de Universitario para conversar.

En el plano deportivo, Arosemena destacó el trabajo de Pablo Guede, a quien comparó con José Mourinho por su minuciosidad y obsesión táctica. Aseguró que el entrenador ha demostrado capacidad para planificar los partidos y transmitir confianza al plantel, al que considera unido en torno a sus ideas. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que Paolo Guerrero continúe una temporada más: afirmó que el club respaldará cualquier decisión del delantero y que sería espectacular contar con él nuevamente.

Finalmente, el administrador explicó que Alianza Lima busca fortalecer su proyecto deportivo a largo plazo. Anunció que el presupuesto de las divisiones menores se incrementará casi al doble y respaldó una combinación entre jugadores extranjeros y nacionales, con mayor protagonismo para los jóvenes y el posible retorno de la Bolsa de Minutos en 2027.

También señaló que el club espera conocer las decisiones sobre el próximo campeonato antes de cerrar su planificación deportiva y confirmó que la auditoría a la gestión de Fernando Cabada se encuentra en una etapa de revisión de conclusiones, tras la cual se evaluará realizar una auditoría forense.

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