El técnico argentino Pablo Guede, de Alianza Lima, declara previo al duelo ante Cienciano, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, el 3 de noviembre de 2026. (Captura de X @L1MAX_)
El técnico argentino Pablo Guede, de Alianza Lima, declara previo al duelo ante Cienciano, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, el 3 de noviembre de 2026. (Captura de X @L1MAX_)
Por Redacción EC

Alianza Lima enfrenta a Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que, sin ánimos de ceder ningún punto en casa, Pablo Guede se vio en la necesidad de replantear el 11 inicial y alguien que brilló por su ausencia en el esquema fue Fernando Gaibor.

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