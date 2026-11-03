Alianza Lima enfrenta a Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que, sin ánimos de ceder ningún punto en casa, Pablo Guede se vio en la necesidad de replantear el 11 inicial y alguien que brilló por su ausencia en el esquema fue Fernando Gaibor.

El mediocampista inició cada uno de los 14 partidos previos, algo que se lee como una pieza clave en el esquema del técnico argentino. Sin embargo, en esta ocasión fue Alan Cantero quien tomó su lugar.

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El DT blanquiazul, al ser consultado ante un eventual problema físico del ‘7′ ecuatoriano, explicó que, más allá del cansancio propio de la seguidilla de partidos, “por suerte no tiene ninguna lesión pero sí venía de recuperarse de una molestia. Es un partido para darle, por lo menos 45 minutos de descanso”.

“Un rival picante”

El estratega también fue consultado sobre lo que espera del rival de turno en el estadio Alejandro Villanueva, a quien ve como “un rival picante”, en palabras suyas.

“(Cienciano) juega de visitante con mucho descaro; seguramente nos van a salir a atacar, no se van a meter atrás porque su ADN es jugarle de tú a tú en cualquier cancha”, agregó al respecto.

Sobre lo sucedido en el Alberto Gallardo

Pablo Guede fue contundente sobre lo sucedido en el estadio Alberto Gallardo tras la caída por 3-2 ante Sporting Cristal: “no me genera nada”.

“El club se encarga de eso. Ya hice mi descargo, dije lo que tenía que decir y punto”, sentenció en declaraciones para L1 Max.

Los próximos partidos de Alianza Lima en el Clausura

Por la fecha 16, Alianza Lima visitará a Chankas en el estadio Los Chankas de Andahuaylas el próximo domingo 8 de noviembre (1 p. m.).

En la jornada 17, la última del torneo corto, los ‘Blanquiazules’ reciben a FC Cajamarca en La Victoria el domingo 22 de noviembre (hora por confirmar), a la espera de saber si se coronará como campeón peruano 2026 o conocerá a su rival de los play-off.

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