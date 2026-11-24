Alianza Lima comunicó que Pablo Guede fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia por apendicitis aguda, luego del triunfo conseguido ante FC Cajamarca.

Mediante sus canales oficiales, el club confirmó que la operación terminó satisfactoriamente y que el entrenador argentino permanece bajo observación médica. Asimismo, precisó que “se encuentra estable”.

La institución victoriana también informó que el estratega comenzará su recuperación siguiendo las recomendaciones de los especialistas y espera regresar próximamente a las actividades deportivas.“De acuerdo con las indicaciones médicas, el profesor iniciará de inmediato su proceso de recuperación y se reincorporará a los entrenamientos del primer equipo en los próximos días”, indicó el comunicado.

Mientras tanto, el comando técnico asumirá las prácticas sin modificar la planificación. Alianza disputará la final de Liga 1 2026 ante el ganador de Universitario y Sport Huancayo.