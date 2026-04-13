En medio de los cuestionamientos y la expectativa por el rendimiento de Alianza Lima, el técnico Pablo Guede salió al frente para respaldar a su plantel y dejar en claro que el ambiente interno se mantiene sólido.

El entrenador argentino aseguró que el grupo atraviesa un buen momento en lo colectivo, destacando la unión como uno de los principales pilares del equipo. “El plantel está unido como siempre. Estamos muy bien, por suerte todo está bien con el equipo. No tenemos problemas”, afirmó en la previa de su próximo compromiso.

Las declaraciones llegan en un contexto donde el cuadro blanquiazul se prepara para retomar la competencia local, con la intención de sostener su protagonismo en el Torneo Apertura. En ese escenario, Guede buscó transmitir calma y confianza tanto hacia el entorno como hacia los hinchas.

Así, desde el comando técnico se apuesta por la estabilidad del grupo como base para encarar lo que viene en la temporada, en un momento donde los resultados y el funcionamiento siguen bajo constante evaluación.