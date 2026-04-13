Resumen

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El técnico blanquiazul destacó la cohesión interna del equipo en la antesala del reinicio del torneo y envió un mensaje de tranquilidad. (Fuente: EFE)
El técnico blanquiazul destacó la cohesión interna del equipo en la antesala del reinicio del torneo y envió un mensaje de tranquilidad. (Fuente: EFE)
Por Redacción EC

En medio de los cuestionamientos y la expectativa por el rendimiento de Alianza Lima, el técnico Pablo Guede salió al frente para respaldar a su plantel y dejar en claro que el ambiente interno se mantiene sólido.

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