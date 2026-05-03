Alianza Lima venció 2-1 a CD Moquegua el sábado 2 de mayo y se mantiene líder del Torneo Apertura de la Liga 1. Pablo Guede, entrenador ‘íntimo’ destacó la labor del equipo.

“En el fútbol nunca te puedes relajar. Nunca puedes dejar de mejorar. Y es un todo, tanto en ataque como en defensa tenemos que seguir mejorando un montón de aspectos”, mencionó.

Sin embargo, no todo es felicidad. Guede también informó sobre dos posibles lesiones para el duelo ante Sporting Cristal.

“Alan (Cantero) se rompió, tuvo una distensión para 10 días más o menos, y Paolo (Guerrero) se lesionó ayer en el entrenamiento. Tenemos que saber cuál es el grado de lesión que tiene”, lamentó.

Alianza Lima y Sporting Cristal se verán las caras el próximo sábado 9 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva.