Pablo Guede fue contundente al referirse a la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima. Luego de la victoria por 1-0 ante UTC, por el Torneo Clausura 2026, el entrenador argentino confirmó que el atacante peruano no está dentro de sus planes para lo que resta de la temporada.

“Se lo dije a él en la cara. Y, como saben, lo que yo hablo con los jugadores queda ahí. No cuento con él”, declaró Guede durante la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en Matute.

La decisión marca un nuevo capítulo en la situación de Quevedo, quien no ha tenido participación con Alianza Lima durante las cinco primeras fechas del Clausura. El técnico blanquiazul evitó revelar detalles de la conversación que mantuvo directamente con el futbolista.

¿Por qué Kevin Quevedo no juega en Alianza Lima?

Kevin Quevedo no disputa un partido oficial desde el 9 de mayo de 2026, cuando ingresó en el minuto 75 del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Anteriormente, Guede ya había explicado que la situación del atacante no estaba relacionada con una indisciplina. En febrero, el entrenador había asegurado que Quevedo nunca llegó tarde a los entrenamientos y que siempre cumplió con los horarios.

“Kevin Quevedo nunca llegó tarde. Jamás tuvo una indisciplina conmigo”, había manifestado el técnico argentino, quien atribuyó su poca participación a cuestiones estrictamente futbolísticas y a que el jugador no había realizado la pretemporada completa.

Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima hasta 2027

Pese a no estar en los planes de Pablo Guede, Kevin Quevedo todavía tiene contrato con Alianza Lima hasta finales de 2027. Por ello, su salida del club dependerá de una eventual negociación entre las partes.

De acuerdo con información de RPP, si el futbolista recibe una propuesta del extranjero, la institución blanquiazul evaluaría la posibilidad de facilitar su partida.

El extremo de 29 años regresó a Alianza Lima en 2024 y durante 2025 tuvo momentos importantes con el conjunto victoriano. Sin embargo, en 2026 perdió protagonismo y su última aparición oficial se produjo en mayo.

Pablo Guede toma una decisión sobre Kevin Quevedo

La postura de Guede es ahora clara: Kevin Quevedo no forma parte de sus planes deportivos. El entrenador confirmó públicamente una decisión que ya había comunicado personalmente al jugador.

La situación abre interrogantes sobre el futuro inmediato del atacante, quien deberá analizar junto con Alianza Lima las opciones disponibles para continuar su carrera mientras mantiene contrato vigente con la institución blanquiazul.

Por ahora, la única certeza es la declaración del entrenador: “No cuento con él”.