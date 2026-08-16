Por Redacción EC

Pablo Guede fue contundente al referirse a la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima. Luego de la victoria por 1-0 ante UTC, por el Torneo Clausura 2026, el entrenador argentino confirmó que el atacante peruano no está dentro de sus planes para lo que resta de la temporada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.