Pablo Guede tras derrota de Alianza Lima: “Quedan 90 minutos en casa que intentaremos revertir” | VIDEO

La derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo en Paraguay por 1-0 en el debut de la Copa Libertadores fue un resultado que nadie esperó. Ni siquiera el propio Pablo Guede, quien planetó un partido distinto y con varios cambios en la alineación titular. Pese a ello, el técnico valoró el desempeño de su equipo y confía en la remontada en Matute.

Tras volver al Perú luego del golpe en tierras ‘guaraníes’, el entrenador uruguayo habló de lo que fue el partido de la confianza que existe dentro del grupo para darle vuelta a la llave de local.

"Fueron dos tiempos. Creo que hicimos un buen partido; ellos acertaron en el gol pero quedan 90 minutos en casa", expresó Guede, mientras era abordado por la prensa local.

🗣️ “Creo que hicimos buen partido, ellos acertaron en el gol pero quedan 90 minutos en casa”



Pablo Guede, DT de Alianza Lima



🎥@Landivar_renato

🎤@PaolovelaR pic.twitter.com/PuwZhfRY16 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) February 5, 2026

Acto seguido, el DT de Alianza Lima aseguró que el rival no lo sorprendió con su juego. "Sabíamos que era un equipo duro en su casa, ahora quedan 90 minutos en casa que intentaremos revertir. Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso”, agregó.

Como se sabe, Alianza Lima recibirá este domingo a Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Apertura, mientras que el miércoles 11 será local ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

