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Pablo Guede tras el triunfo de Alianza Lima en Trujillo: “La cancha no nos ayudaba”. (Foto: Getty Images)
Pablo Guede tras el triunfo de Alianza Lima en Trujillo: “La cancha no nos ayudaba”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, resaltó el triunfo de su equipo por 1-0 sobre Atlético Grau en Trujillo que los mantiene en la pelea por ganar el Torneo Apertura. El estratega reconoció que fue un partido complicado, pero también cuestionó el estado de la cancha del Estadio Mansiche.

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