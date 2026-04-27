Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, resaltó el triunfo de su equipo por 1-0 sobre Atlético Grau en Trujillo que los mantiene en la pelea por ganar el Torneo Apertura. El estratega reconoció que fue un partido complicado, pero también cuestionó el estado de la cancha del Estadio Mansiche.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Ellos hicieron su juego. Con 10 tampoco nos dejaron espacios para que nosotros podamos correr y la cancha no nos ayudaba mucho para jugar a la velocidad que nosotros estamos acostumbrados, pero creo que podríamos haber hecho un gol más”, expresó en conferencia de prensa.

El técnico blanquiazul valoró haber cerrado otro partido sin recibir goles y continuar en la pelea por el Apertura: “Seguimos con el arco en cero, eso es importante. Generamos, hasta los últimos minutos estuvimos para arriba y seguimos en la pelea”.

“La cancha no nos ayudaba para jugar a la velocidad que estamos acostumbrados. El equipo que saqué se adecuaba a las características del rival para poder presionarlos”



Pablo Guede, DT de Alianza Lima



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Por otro lado, Guede explicó la alineación y los cambios que hizo durante el partido. “El equipo que saqué se adecuaba a las características del rival para poder presionar. En un momento, faltando creo que 6 o 7 minutos, ellos al buscar el pelotazo nosotros teníamos que ganar la caída para poder atacarlos”, sostuvo.

Por último, el técnico íntimo pidió calma para seguir por el ca,ino del triunfo, “Tranquilidad, seguir trabajando, humildad. No podemos pensar más allá de entrenar de la mejor manera el martes para poder enfrentar el sábado el partido que nos toca”, dijo.

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