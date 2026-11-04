Pablo Guede tras la pelea con Hernán Barcos: “Ojalá que alguna vez salga la verdad”. (Foto: LFPP)
Pablo Guede tras la pelea con Hernán Barcos: “Ojalá que alguna vez salga la verdad”. (Foto: LFPP)
Por Redacción EC

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, rompió su silencio para referirse al cruce que tuvo con Hernán Barcos en el partido ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. El argentino contó el motivo de su reacción y reconoció que no fue la manera de expresarse a pesar de la calentura de la situación.

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