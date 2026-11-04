Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, rompió su silencio para referirse al cruce que tuvo con Hernán Barcos en el partido ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. El argentino contó el motivo de su reacción y reconoció que no fue la manera de expresarse a pesar de la calentura de la situación.

“Lo único que espera es que alguna vez digan la verdad de lo que pasó, asumiendo que yo me equivoqué. Ojalá que alguna vez salga la verdad: yo no la voy a contar porque tengo códigos”, expresó Guede en conferencia de prensa luego de la victoria blanquiazul por 1-0 sobre Cienciano.

Para Guede, el tema con Barcos debe quedar en la cancha y no le hace bien que se siga comentando al respecto. El técnico blanquiazul evitó generar mayor polémica sobre lo ocurrido.

"ESPERO QUE EN ALGÚN MOMENTO DE TODO LO QUE ME MATARON Y SÉ QUE ESTUVE MAL, NO TUVE QUE REACCIONAR ASÍ, ESPERO QUE SE ENTEREN Y CONOZCAN LA VERDAD" 🗣️ Declaraciones de Pablo Guede 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #L1RADIO https://t.co/TX6BXQuwyR — L1MAX (@L1MAX_) November 4, 2026

“Yo dije que lo que queda en la cancha se termina ahí (…). Cuando se enteren o sepan la verdad de lo que pasó, me gustaría escucharlos si reaccionarían como yo”, comentó el entrenador.

De esa manera, Guede pone fine al tema Barcos y se arrepiente de su reacción. El técnico de Alianza Lima está enfocado en la recta final del Torneo Clausura y en prepararse para disputar los playoffs de fin de año.

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