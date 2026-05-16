Pablo Guede tras la victoria ante Cienciano: “Los huevos que tienen estos chicos es tremendo” | VIDEO

Pablo Guede se mostró satisfecho tras el triunfo de Alianza Lima frente a Cienciano y destacó el esfuerzo realizado por su equipo en un partido que calificó como muy complicado. El técnico argentino remarcó que el grupo debe seguir trabajando con la misma intensidad porque todavía quedan dos jornadas decisivas en el Torneo Apertura.

“Hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo, con humildad, trabajo día a día, que el grupo siga como está hasta ahora. Hoy fue un partido durísimo, importante, pero nosotros tenemos que viajar, descansar y volver a entrenar porque quedan dos finales todavía”, comentó en conferencia de prensa.

Guede también valoró la capacidad de adaptación de sus jugadores durante el encuentro y explicó que el equipo utilizó distintos sistemas tácticos dependiendo de cómo se desarrollaba el compromiso. Además, resaltó la actitud mostrada por el plantel para sostener el resultado ante uno de los rivales más ofensivos del campeonato.

“Puedo poner y sacar a cualquiera y rinde. Trabajamos 3 sistemas diferentes dentro del mismo partido. Da lo mismo lo que yo diga, los huev* que tienen estos chicos es tremendo”



Pablo Guede, DT de Alianza Lima



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“Son los jugadores, trabajamos tres sistemas diferentes dentro del mismo partido dependiendo de cómo iban las cosas. Los huevos que tienen estos chicos es tremendo. No me quiero equivocar, pero creo que desde 2024 Cienciano no terminaba sin hacer gol”, señaló el estratega blanquiazul, reconociendo el mérito defensivo de su equipo.

Finalmente, el DT argentino explicó que uno de los objetivos era neutralizar el juego por bandas de Cienciano, una de las principales fortalezas del cuadro cusqueño. “Ellos juegan muy bien por fuera, son el equipo que más centros tira. Fue muy intenso y por suerte lo pudimos ganar”, concluyó Guede.

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