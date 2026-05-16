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Pablo Guede tras la victoria ante Cienciano: “Los huevos que tienen estos chicos es tremendo” | VIDEO
Pablo Guede tras la victoria ante Cienciano: “Los huevos que tienen estos chicos es tremendo” | VIDEO
Por Redacción EC

Pablo Guede se mostró satisfecho tras el triunfo de Alianza Lima frente a Cienciano y destacó el esfuerzo realizado por su equipo en un partido que calificó como muy complicado. El técnico argentino remarcó que el grupo debe seguir trabajando con la misma intensidad porque todavía quedan dos jornadas decisivas en el Torneo Apertura.

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