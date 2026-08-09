Alianza Lima empató ante Sport Boys en el estadio Nacional y, aunque tuvo oportunidades para conseguir una victoria, Pablo Guede reconoció después del partido que sus dirigidos no realizaron una buena actuación. Para el entrenador, su equipo no consiguió encontrar las asociaciones necesarias para desarrollar su juego, pero destacó que generó situaciones suficientes para quedarse con los tres puntos.

“Para mí fue un partidazo desde lo táctico, desde todo lo que generó, pero la realidad es que no jugamos bien, no encontramos las asociaciones. Así y todo, tuvimos para ganarlo. Tenemos que mejorar en todos los aspectos. Por eso digo que, no habiendo hecho un buen partido, empatamos y pudimos haber ganado. En el tema defensivo creo que tenemos que mejorar”, explicó en conferencia de prensa.

Guede destacó, además, la elaboración de la jugada ofensiva de Sport Boys que terminò en gol de Jostin Alarcón. “Creo que el gol que nos meten es mucho mérito de ellos. La diagonal que tiran, cómo lo limpian a Garcés, el recorte que le hacen a Pavez. Llegamos, pero tenemos que seguir mejorando mucho”, sostuvo.

🎙️ Pablo Guede, DT de Alianza Lima: "Ojo que Boys juega. En esas tres o cuatro jugadas puntuales, teníamos que recuperar y no lo hicimos. Pero después nos llegaron y, dentro de lo que pudimos defender, lo hicimos bien. Con respecto a lo nuestro, hay que mejorar, pero también es… pic.twitter.com/p0lrDinVnV — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 9, 2026

¿Qué dijo Guede sobre la lesión de Marco Huamán?

La otra preocupación que dejó el partido para Alianza Lima fue Marco Huamán. El jugador terminó afectado en el tobillo luego de una acción en la que recibió un pisotón. La jugada tuvo como protagonista al árbitro Bruno Pérez, pero Guede prefirió no entrar en una discusión sobre la decisión del juez.

“No valoro a los árbitros. Acabo de ver la imagen, pero lo que más me jode es que no sé si es amarilla o roja, sino que tiene el tobillo así. No debe ser de gravedad, pero no creo que haya sido de mala intención porque justo va a robar y lo pisa”, manifestó el técnico.

El empate ante Sport Boys dejó así una sensación agridulce en Alianza Lima: el equipo no convenció desde el juego, pero tuvo ocasiones para ganar. Para Guede, el camino pasa ahora por corregir errores y encontrar una mayor regularidad en las próximas fechas del Clausura.

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