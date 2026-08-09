Pablo Guede tras lesión de Huamán: “No valoro a los árbitros, pero me jode que termine con el tobillo así”. (Foto: GEC)
Pablo Guede tras lesión de Huamán: “No valoro a los árbitros, pero me jode que termine con el tobillo así”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Alianza Lima empató ante Sport Boys en el estadio Nacional y, aunque tuvo oportunidades para conseguir una victoria, Pablo Guede reconoció después del partido que sus dirigidos no realizaron una buena actuación. Para el entrenador, su equipo no consiguió encontrar las asociaciones necesarias para desarrollar su juego, pero destacó que generó situaciones suficientes para quedarse con los tres puntos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.