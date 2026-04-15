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Pablo Guede tras triunfo de Alianza Lima en Tarma: “El sacrificio de los chicos fue espectacular”. (Foto: Alianza Lima)
Pablo Guede tras triunfo de Alianza Lima en Tarma: “El sacrificio de los chicos fue espectacular”. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Alianza Lima llegó esta mañana a la capital tras conseguir un triunfo importante por 1-0 sobre ADT en Tarma y Pablo Guede salió al frente para refefirse a lo que fue el partido. El técnico blanquiazul resaltó el esfuerzo de sus jugadores y espera mantener ese camino.

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