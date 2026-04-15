Alianza Lima llegó esta mañana a la capital tras conseguir un triunfo importante por 1-0 sobre ADT en Tarma y Pablo Guede salió al frente para refefirse a lo que fue el partido. El técnico blanquiazul resaltó el esfuerzo de sus jugadores y espera mantener ese camino.

"Pienso que hicimos un gran partido y, tal como lo indiqué en la rueda de prensa, el sacrificio de los chicos fue espectacular; todos realmente estuvieron fantásticos”, expresó el entrenador, quien estuvo conforme con el rendimiento de sus pupilos.

Pablo Guede DT de Alianza Lima: “El sacrificio es espectacular que hemos tenido y sacamos un buen resultado”. #AlianzaLima pic.twitter.com/EOfdfQ1ljv — Jordy Flores (@jordyxflores) April 15, 2026

Video: Jordy Flores

Luego de la victoria en la altura de Tarma, el plantel blanquiazul tendrá un día de descanso y volverá a los entrenamientos este jueves, ya pensando en el partido del sábado ante Cusco FC en Matute.

De momento, los íntimos sumaron 23 puntos en el Torneo Apertura y comparten el primer lugar con Los Chankas, que tiene el mismo puntaje y un partido menos.

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