El gol más rápido en la historia de los clásicos terminó siendo una muerte lenta para Universitario. Fue en noviembre del 2018, cuando Alianza Lima ganó por última vez un clásico en Matute, con una remontada antológica incluida. Ocho años y cinco intentos fallidos después, Pablo Guede asume la obligación de ponerle punto final a una racha que ya pesa demasiado frente a una ‘U’ en proceso de recomposición, ahora en manos de un viejo zorro como Héctor Cúper.

MIRA AQUÍ:Posibles alineaciones de Alianza Lima vs Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1

No hay margen de error para Guede, que dejó escapar tres puntos valiosos en su última presentación como local ante el hoy líder Deportivo Garcilaso. Mucho menos en un escenario donde las dudas sobre su apuesta empiezan a crecer por los resultados, los rendimientos individuales y, sobre todo, por el juego.

Las últimas cuatro fechas han dejado en evidencia que a este Alianza, con un Paolo Guerrero cada vez menos protagonista, le cuesta demasiado resolver en los últimos metros. Salvo las apariciones de Eryc Castillo, el gol se ha convertido en una tarea titánica para el cuadro íntimo.

Guede también carga con el recuerdo de su primer clásico. En abril, un cabezazo de Pérez Guedes sentenció su suerte en el Monumental. Esta noche, en Matute, necesita corregir aquella primera vez con un triunfo. No ganar podría dejarlo hasta nueve puntos por debajo del primer lugar, en el peor de los escenarios.

—Una hazaña para creer—

En la otra vereda, Cúper tampoco la tiene fácil. El reciente 2-2 en el Monumental ante un disciplinado, aunque discreto, Comerciantes volvió a mostrar esas pequeñas grietas del proyecto crema.

El segundo puesto y la posibilidad concreta de recuperar el liderato, además de un Gianluca Lapadula en romance con el gol, le entregan argumentos para mirar el clásico con cierto favoritismo. Caer, en cambio, podría convertirlo en el responsable de ponerle punto final a una racha de ocho años, Matutazo y título incluidos.

Será el primer clásico de Cúper, un entrenador de 70 años que ya sabe lo que significa salir airoso de la casa aliancista. En 1996, dirigió a Lanús y se llevó un 4-0 de Matute.

Alianza Lima vs. Universitario en Matute por el clásico nacional. (Foto: Jorge Cerdán/GEC)

El antecedente es anecdótico, pero sirve para advertir el duelo aparte que propone esta noche. La profusa experiencia de Cúper, con pulso para los partidos difíciles, frente a un Guede obsesivo y dispuesto a arriesgar cuando las papas queman.

El empate tampoco parece servirle a ninguno. Ni en la pelea por el Clausura -con un Deportivo Garcilaso que puede beneficiarse si mañana sale airoso frente al Boys- ni en ese intento de sostener, hasta fin de año, el beneficio de la duda hasta que uno levante el título.

SOBRE EL AUTOR