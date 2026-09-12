Por José Antonio Bragayrac

El gol más rápido en la historia de los clásicos terminó siendo una muerte lenta para Universitario. Fue en noviembre del 2018, cuando Alianza Lima ganó por última vez un clásico en Matute, con una remontada antológica incluida. Ocho años y cinco intentos fallidos después, Pablo Guede asume la obligación de ponerle punto final a una racha que ya pesa demasiado frente a una ‘U’ en proceso de recomposición, ahora en manos de un viejo zorro como Héctor Cúper.

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