Resumen

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Pablo Guede y su autocrítica tras la derrota en el clásico: “Estos partidos hay que ganarlos”. (Foto: Getty Images)
Pablo Guede y su autocrítica tras la derrota en el clásico: “Estos partidos hay que ganarlos”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, terminó fastidiado por la derrota en el clásico ante Universitario en el Estadio Monumental. El entrenador argentino analizó lo que fue el partido y fue autocrítico al asegurar que estos compromisos se tienen que ganar.

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