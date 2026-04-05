Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, terminó fastidiado por la derrota en el clásico ante Universitario en el Estadio Monumental. El entrenador argentino analizó lo que fue el partido y fue autocrítico al asegurar que estos compromisos se tienen que ganar.

"El resultado es el que hay; a partir de allí podemos analizar si fue justo o no. Creo que eso no corresponde en estos partidos: hay que ganarlos. Nosotros lo intentamos y no pudimos”, sostuvo el técnico en conferencia de prensa tras el partido.

Respecto a un planteamiento defensivo, Guede descartó que su equipo se haya tirado atrás para esperar un contragolpe durante el clásico. Al contrario, aseguró que ambos equipos se respetaron.

🗣️ Declaraciones de Pablo Guede



"Estos partidos hay que ganarlos y nosotros no pudimos, no creo que fue conservador, los dos equipos nos respetamos, el partido se rompe con el gol, seguimos arriba y seguir trabajando" #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura pic.twitter.com/YLkKkAU5Q3 — L1MAX (@L1MAX_) April 5, 2026

“No fue conservador; los dos equipos nos respetamos. La ocasión más clara fue nuestra. Una vez que te convierten, el partido se rompe. Por ahí fallamos en los últimos metros, en el último pase”, manifestó.

Guede también reconoció el mérico del rival e hizo hincapié en la necesidad de pasar la página y enfocarse en lo que viene. “Nos duele mucho la derrota, nos duele de verdad, pero tenemos que seguir trabajando. Seguimos en la parte alta y debemos reponernos. El martes jugamos en Tarma y debemos estar preparados”, apuntó.

SOBRE EL AUTOR