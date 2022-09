Alianza Lima venció a Carlos Stein en condición de visita. El último tanto del partido, que significó el segundo gol, y el del triunfo para los blanquiazules, llegó por un polémico penal cobrado. En la acción Óscar Vílchez disputó un balón con Pablo Lavandeira.

Tras el partido, Óscar Vílchez escribió: “Él mismo Pablo Lavandeira se me acercó a pedirme disculpas por tirarse dentro del área, me dijo textualmente: no los quise c..., perdí el equilibrio, no fue penal”.

En entrevista para Fútbol en América, Pablo no se mostró conforme con lo escrito por ‘Neka’ en su cuenta de Twitter: “Me sorprende lo que ha tuiteado Neka Vilchez. Le dije que me había agarrado desde afuera del área”.

Volvieron al triunfo

Alianza Lima llegó a este encuentro en un mal momento. Los íntimos sumaban tres partidos consecutivos sin triunfos, tras la derrota ante Universitario y empates ante UTC de Cajamarca y Cantolao.

Con el triunfo, los dirigidos de forma interina por Guillermo Salas suman 21 puntos y se mantiene en puestos expectantes, teniendo en cuenta que tiene un encuentro pendiente ante Melgar.

El líder de la Liga 1 es Sporting Cristal con 25 puntos, seguido de Atlético Grau con 24 y Universitario de Deportes con 23. El ganador del Torneo Apertura fue Melgar.