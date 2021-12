Conforme a los criterios de Saber más

Pablo Míguez se ha convertido en un referente indiscutible de Alianza Lima. A principios del 2014, ‘Cotorra’ aterrizó por primera vez en Lima y sus andanzas en el club blanquiazul se han prolongado hasta la actualidad, aunque con algunas interrupciones en el camino. El futbolista uruguayo ha sido uno de los pilares del equipo que conquistó el título nacional este 2021, por lo que su continuidad está garantizada. De hecho, próximamente, dará un paso muy importante y beneficioso para los ‘íntimos’: conseguir la nacionalización peruana.

La lucha, coraje y garra de Míguez no son negociables. Por eso, es uno de los jugadores que más quiere la hinchada aliancista. Con 34 años encima, aún sigue siendo una pieza fundamental para cualquier esquema y, por ello, buscará tener un espacio en el equipo sin ocupar la plaza de extranjero. “De hecho ya hicimos todo el proceso formal de documentos, exámenes. Está en la última etapa de formalización”, nos dice José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima. En el club íntimo tienen planificado que ‘Cotorra’ juegue como peruano el 2022.

El futbolista uruguayo inició los trámites para nacionalizarse a mediados del presente año. Ahora, está a la espera de que ya en este mes de diciembre o a inicios del 2022, se concrete este proceso para ser considerado jugador nacional .

“Esta primera semana de diciembre ya estaremos nacionalizados, si Dios quiere. Fue iniciativa mía y sé que ayuda mucho al club porque libera un cupo más. Tengo un contrato con Alianza Lima de un año más y la idea es quedarme. Uno tiene que esforzarse día a día porque el rendimiento es de lo que depende todo. Quién sabe si pudiera retirarme acá, vamos paso a paso”, dijo Míguez en una reciente entrevista con RPP.

Lo cierto es que para conseguir la nacionalización hay que cumplir ciertos requisitos y una serie de pasos, lo cual puede tardar meses. Aquí te explicamos cómo se lleva a cabo este proceso para obtener la nacionalidad peruana.

Pablo Míguez fue uno de los pilares de Alianza Lima para la consecución del título nacional 2021 | Foto: @photo.gec

Pasos a seguir

En el Perú hay una gran lista de futbolistas extranjeros que se nacionalizaron, ya sea para liberar un cupo de extranjero o para tener la opción de ser convocados por la selección nacional. Generalmente, estos jugadores aspiran a dos modalidades: por naturalización y por matrimonio .

La Ley número 26574, de Nacionalidad, determina en el tercer artículo que “son peruanos por naturalización:

1. Las personas extranjeras que expresan su voluntad de serlo y que cumplen con los siguientes requisitos:

a) Residir legalmente en el territorio de la República por lo menos dos años consecutivos.

b) Ejercer regularmente profesión, arte, oficio o actividad empresarial.

c) Carecer de antecedentes penales, tener buena conducta y solvencia moral”.

De cumplir todo ello, los futbolistas deben hacer una serie de trámites para completar el proceso como presentar un formulario de solicitud de nacionalización; la declaración jurada de estado de salud, domicilio real en el país, de carecer antecedentes penales, judiciales y policiales tanto en el Perú como en el extranjero; acreditar una solvencia económica mínima de 10 UIT (S/ 44,000.00) anualmente ; entre otras cosas importantes que están bien detalladas en la plataforma digital única del Estado Peruano.

Alianza Lima logró consagrarse campeón nacional al superar en las finales a Sporting Cristal. Luego de un complicado inicio de año y problemas en el camino, repasa a los jugadores claves en el equipo de Carlos Bustos en la campaña 2021.

En la otra modalidad, el artículo cuatro de la mencionada Ley de Nacionalidad estipula que “la persona extranjera unida en matrimonio con peruano o peruana y residente, en esta condición, en el territorio de la República por lo menos dos años, que expresa su voluntad de serlo ante la autoridad competente. El cónyuge naturalizado por matrimonio no pierde la nacionalidad peruana en caso de divorcio o fallecimiento del cónyuge”.

En ese contexto, las condiciones que se piden son las mismas que la solicitud de nacionalidad peruana por naturalización. El futbolista debe residir en el país al menos dos años seguidos, gozar de plena capacidad civil y carecer de antecedentes penales, policiales y judiciales; además de contar con su carné de extranjería actualizado y con residencia vigente .

Los trámites también son similares, solo que en este caso se debe presentar la partida o acta de matrimonio civil original que está inscrita en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en el que esté acreditado dos años de matrimonio con un(a) peruano(a) como mínimo . Los demás detalles están especificados en esta página web.

Cabe señalar que la solicitud de nacionalización, bajo las dos modalidades explicadas, se realizan a través de la agencia digital de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Además, este proceso tiene un plazo no mayor a 30 días hábiles, pero debido a la gran demanda y algunos errores en los trámites, puede dilatarse algunos meses.

Es por ese motivo que Pablo Míguez aún no concreta su nacionalización, pero hay esperanza de que en los próximos días lo pueda hacer y para la temporada 2022 ya no ocupe plaza de extranjero en Alianza Lima.

Los casos de extranjeros que se nacionalizaron

Pablo Míguez se unirá a una gran lista de futbolistas extranjeros que se nacionalizaron peruanos. De hecho, a la par de su proceso de nacionalización, jugadores como Alberto Quintero (Universitario) y Pablo Lavandeira (Ayacucho FC) están siguiendo el mismo camino de ‘Cotorra’ .

Para liberar cupos de extranjero en el fútbol peruano está un caso muy representativo como el de Johnnier Montaño, quien llegó en el 2007 al Perú para jugar por el Sport Boys y después ha vestido la camiseta de diversos equipos nacionales. El jugador de origen colombiano tuvo varias oportunidades para obtener DNI peruano, pero él recién decidió tramitarlo en el 2019.

Otra gran figura de la liga local que se nacionalizó fue Jorge Cazulo. El ídolo de Sporting Cristal consiguió el DNI peruano en el 2015 con la intención de ayudar al club de sus amores, pero no buscó una chance en la selección nacional, pese a que el talento le respaldaba .

“Mi hija es peruana y es muy lindo compartir la nacionalidad con ella. La ciudadanía de Perú me la pidió el club por el cupo. Perú es como mi país porque me abrió las puertas, pero el mejor aporte mío es no participar de su selección para que sigan surgiendo jugadores y mantengan la esencia de los que nacieron aquí, que sueñan con la selección peruana”, explicó Cazulo en una entrevista con un medio de Uruguay, su país natal.

Jorge Cazulo se nacionalizó en el 2015 por amor al Sporting Cristal | FOTO: VIOLETA AYASTA / GEC

Con preponderancia argentina, esta lista se extiende con los nombres de futbolistas como Sergio ‘Checho’ Ibarra, Pedro Garay, Daniel Ferreyra, Donald Millán, Emiliano Ciucci, Mario Tajima, entre otros.

En el caso específico de la selección peruana, hay una serie de historias muy particulares. En los años 70′, el caso más especial fue el de Ramón Quiroga. El guardameta argentino se nacionalizó peruano y pudo defender el arco de la ‘Blanquirroja’ desde el Mundial de Argentina 78′ hasta las Eliminatorias a México 86′.

En los años 90′, Julinho y Julio César Balerio, protagonistas del tricampeonato de Sporting Cristal y subcampeonato de la Copa Libertadores, consiguieron la nacionalidad peruana y tuvieron oportunidades en la selección nacional. Por su parte, Óscar Ibáñez -ídolo de Universitario y campeón de la Copa Sudamericana 2003 con Cienciano- hizo lo propio para poder defender la portería del combinado patrio.

Al comienzo del siglo, el marplatense Gustavo Tempone, que jugó por equipos como Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario, Sport Boys, etc., también obtuvo la nacionalidad peruana, pero su chance de representar al país fue mínima: solo disputó cinco duelos con la selección.

Ya en la actualidad los casos se han multiplicado. Jugadores como Horacio Calcaterra y Gabriel Costa consiguieron el DNI peruano y forman parte de la holgada lista de jugadores con los que cuenta Ricardo Gareca, técnico de la ‘Blanquirroja’, para los diferentes desafíos del equipo.

