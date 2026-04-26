Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, estuvo en medio de una controversia con José Luis Carranza en los últimos días por cuestionar su figura como ídolo de Universitario. Esto sucedió en el programa que conduce el futbolista junto a Aldo Miyashiro.

Durante el espacio, Guerrero tuvo una polémica reacción cuando le consultó a su compañero sobre su ídolo en Universitario. Ese gesto fue interpretado como menosprecio hacia el ‘Puma’, quien no tardó en reaccionar a lo ocurrido.

Carranza cuestonó la actitud de Guerrero, lo calificó de arrogante y defendió su trayectoria en Universitario. Además, resaltó que su carrera siempre fue limpia y no tuvo problemas más allá del fútbol.

“Yo no me referí a nadie, yo le estaba haciendo una broma a Aldo, molestando a los chicos. Entre él, ellos y yo estábamos jugando”



Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima



📹 @PaolovelaR pic.twitter.com/NUBkHNz6fd — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 25, 2026

Tras ello, Guerrero salió al frente para aclarar su reacción y aseguró que nunca quiso afectar a Carranza. “No me referí a nadie. Yo estaba molestando a Aldo. No me referí a nadie, no entiendo por qué (la reacción del ‘Puma’)“, expresó en Jax Latin Media.

De esa manera, el ‘Depredador’ dio por cerrado el asunto y no hacer más grande la controversia. El delantero de Alianza Lima se enfoca en el presente del equipo y conseguir el objetivo: salie campeón nacional.

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