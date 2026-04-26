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“No me referí a nadie”: Paolo Guerrero aclaró la polémica con el ‘Puma’ Carranza. (Foto: A Presión / Paloma del Solar)
“No me referí a nadie”: Paolo Guerrero aclaró la polémica con el ‘Puma’ Carranza. (Foto: A Presión / Paloma del Solar)
Por Redacción EC

Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, estuvo en medio de una controversia con José Luis Carranza en los últimos días por cuestionar su figura como ídolo de Universitario. Esto sucedió en el programa que conduce el futbolista junto a Aldo Miyashiro.

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