El delantero está próximo a cumplir 42 años y aseguró que el 2026 será su última temporada como jugador profesional. Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec
El adiós de una maravillosa carrea. Paolo Guerrero confirmó en RPP que el 2026 será su último año como jugador profesional, y deseó terminarla de la mejor manera con la camiseta de Alianza Lima.

“El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada con la familia. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera”, confesó.

En la próxima temporada, con Pablo Guede en el banquillo, los ‘íntimos’ tendrán la misión de volver a coronarse en la Liga 1, y desempeñar un gran papel en la Copa Libertadores.

