Guerrero cumple 42 años: los récords a superar este 2026 con Alianza y qué marcas se disputaría con el ‘Pirata’ Barcos en la Liga 1

Cada 1 de enero se celebra Año Nuevo en todo el mundo y para Paolo Guerrero es aún más especial por ser un nuevo ciclo personal. El delantero peruano cumple 42 años el primer día del año y será su última temporada como futbolista profesional. Tal como empezó su carrera, también se retirará vistiendo la camiseta de Alianza Lima y, muy fiel a su ímpetu competitivo, buscará romper récords en lo personal y colectivo.

Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima vs. Sport Huancayo. (Foto: Liga 1 )

Los sub 40 del 2026

El delantero nacional y máximo goleador con la selección peruana jugará un año más en Alianza Lima y, tal como él mismo ha confirmado, será su último año como futbolista profesional.

Con esto, se convertirá en uno de los jugadores más longevos de la Liga 1 y de los pocos sub 40 que quedan activamente en el fútbol peruano tras conocerse el retiro profesional de Hernán Rengifo (42 años) y Joel Pinto (45 años).

Paolo Guerrero no fue convocado para el partido de ida entre Alianza Lima vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores (Foto: Getty Images).

Sin embargo, todavía quedan: Matías Vega, portero de Juan Pablo II College tiene 39 años y está próximo a cumplir 40. De seguir para la temporada 2026, entraría en la categoría mencionada. Otro portero es Manuel Heredia, que actualmente milita en Carlos A. Mannucci y en enero cumplirá 40 años.

Alfredo Ramúa cumplirá 40 el próximo setiembre y, hasta donde se conoce, seguirá militando en Cienciano. Y, por último, Jimmy Valoyes también llegará a las cuatro décadas el próximo noviembre y también milita en el ‘Papá’. Luego de estos futbolistas mencionados, no hay ningún jugador que llegue a los 40 o más este 2026 y que milite en la Liga 1.

Alianza Lima se ubica en el sexto puesto del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 con 18 puntos y está a 12 del líder Universitario. (Foto: Agencias)

Sin embargo, existe la gran expectativa de lo que pueda hacer Hernán Barcos con su futuro profesional. En caso de seguir en la Liga 1, ya sea en FC Cajamarca o Sport Boys que se perfilan como sus principales opciones, el ‘Pirata’ será contemporáneo a Guerrero considerando que el 11 de abril cumple 42 años.

Los récords de Guerrero

En lo personal, y en caso siga con la racha goleadora que lo ha caracterizado este 2025 con 17 tantos con la camiseta de Alianza Lima, el ‘Depredador‘ podría superar los 227 goles en clubes que lleva a lo largo de su carrera y llegar, por ejemplo, a los 240 o 250 anotaciones.

Asimismo, luego del retiro de Hernán Rengifo, Guerrero podría convertirse en el delantero más veterano en anotar en la Liga 1 en caso lo haga con 42 años. Esto, por supuesto, podría compartirse con Hernán Barcos en caso también lo haga.

En tanto a Alianza Lima, Guerrero también podría convertirse en el delantero más longevo de su historia luego de la salida de Hernán Barcos. De hecho, en el top 5 de jugadores más veteranos que siguieron activamente en Alianza Lima se encuentran Barcos, Guerrero, Leao Butrón (hasta los 41 años), Wilmer Aguirre (hasta los 39 años) y Guillermo Farré (hasta los 39 años).