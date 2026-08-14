Paolo Guerrero denuncia hackeo de sus redes sociales: “Hemos identificado a los responsables”. (Foto: Getty Images)
Paolo Guerrero denuncia hackeo de sus redes sociales: “Hemos identificado a los responsables”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Paolo Guerrero denunció este viernes que sus cuentas de redes sociales fueron hackeadas y que personas ajenas a él realizaron distintas acciones desde sus perfiles oficiales. El delantero de Alianza Lima comunicó lo ocurrido a sus seguidores y explicó que durante los últimos siete días se produjeron tres accesos no autorizados a sus cuentas de Instagram y Facebook.

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