Paolo Guerrero denunció este viernes que sus cuentas de redes sociales fueron hackeadas y que personas ajenas a él realizaron distintas acciones desde sus perfiles oficiales. El delantero de Alianza Lima comunicó lo ocurrido a sus seguidores y explicó que durante los últimos siete días se produjeron tres accesos no autorizados a sus cuentas de Instagram y Facebook.

El atacante señaló que, producto de esta situación, muchos usuarios recibieron solicitudes de amistad, ‘likes’, comentarios y publicaciones compartidas que no fueron realizadas por él. Por ello, Guerrero pidió disculpas a sus seguidores y aclaró que cualquier actividad sospechosa registrada recientemente en sus perfiles se produjo mientras sus cuentas estaban comprometidas.

“Sé que muchos de ustedes han recibido solicitudes de amistad, likes, comentarios y reposteos sospechosos de mi parte. Les pido disculpas por cualquier inconveniente que esto haya causado”, escribió el delantero, quien actualmente se encuentra enfocado en su actividad con Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Paolo Guerrero afirma que su Facebook e Instagram fue hackeado tras seguir y repostear post de su expareja Alondra García Miró.

Una intervención permitió identificar a los responsables

La denuncia del futbolista también generó repercusión debido a que desde sus cuentas aparecieron interacciones relacionadas con Alondra García Miró. Estas publicaciones provocaron comentarios entre los usuarios de redes sociales, pero Guerrero dejó claro que no fueron realizadas por él y que forman parte de las acciones ejecutadas por quienes vulneraron sus perfiles.

Más allá de esa situación, el delantero aseguró que el caso ya fue atendido por las autoridades. Según explicó, una rápida intervención judicial permitió identificar a los responsables del hackeo. “Afortunadamente, y gracias a Dios, una rápida intervención judicial nos ha permitido identificar a los responsables”, manifestó en su comunicado.

Guerrero anunció además que se presentarán las denuncias penales correspondientes contra las personas involucradas. El atacante busca recuperar el control total de sus cuentas y evitar que continúen apareciendo publicaciones o interacciones que puedan ser atribuidas erróneamente a él.

El delantero de Alianza Lima atraviesa este episodio fuera de las canchas mientras continúa su temporada con el cuadro blanquiazul. Con el Torneo Clausura en marcha, Guerrero deberá dejar atrás esta situación extradeportiva y concentrarse nuevamente en su objetivo dentro del campo: aportar con goles y experiencia a la campaña del equipo íntimo.

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