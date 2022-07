A la espera de novedades sobre su futuro, la mañana de este viernes Paolo Guerrero compartió en redes sociales un contundente mensaje para desmentir una información sobre el supuesto monto que le hizo Alianza Lima para intentar concretar su fichaje y que se convierta en el gran refuerzo.

“Esto para mí es una burla, una falta de respeto, no es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas sobre mí. Pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido (como es lo que hago siempre, no manifestarme ante cosas falsas) tengo que ponerle un final porque sí me crea una mala imagen y más aun con el equipo al que quiero, al que toda mi familia pertenece”, escribió Guerrero en Instagram Stories, donde compartió en la misma publicación un video en el que en el programa Erick & Gonzalo, de YouTube, se aseguraba, que el club le “ofreció” al delantero “96 mil dólares al mes”.

En su pronunciamiento, el deportista de 38 años que pasas sus días en Brasil le dejó un mensaje a los hinchas, en el que les aconsejó que no se dejen manipular.

La publicación de Paolo Guerrero en Instagram.

“Solo le puedo decir al hincha blanquiazul que no se dejen llevar o manipular por este tipo de personas, que lo único que hacen es hablar mal de mí. Yo ya los tengo identificados, estos tipos son pagados para hacerme daño, para perjudicarme. El que ve fútbol sabe que solo hablan cosas negativas de mí, nunca han hablado cosas positivas”, apuntó.

Guerrero insistió en negar aquella información y lamentó el trato de parte de la prensa deportiva del Perú. “Es una pena que en mi país la prensa me trate de esa manera, sé que no son todos, pero hay varios que están siendo pagados para perjudicarme (complot). Espero y les digo nuevamente que no se dejen manipular por esta gente. Todo lo que dicen es totalmente falso. Triste, pero cierto”, señaló.

Hace tres días, José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, respondió en Radio Ovación que “estamos a la espera”, en relación a una propuesta que se le hizo a Paolo Guerrero para que sea nuevo fichaje. Ese fue el último pronunciamiento oficial de parte de la institución.